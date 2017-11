GABINETE Y ALGO MáS

El nuevo ministro de Macri, en problemas: la hermana no lo quiere ni un poco

El nombrado ministro de Agroindustria nacional y presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, no se lleva muy bien con su hermana. Al menos, esta no le tiene mucha estima. Lejos de alegrarse por el nombramiento, dijo que el agrofuncionario "tiene causas por evasión y lavado de dinero".

Dolores Etchevehere, la hermana del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, causa por estas horas serios dolores de cabeza en la Casa Rosada, pues ayer, en declaraciones radiales dijo que el ruralista "tiene causas por evasión y lavado de dinero"."Es gravísimo que Macri elija como ministro a mi hermano. ¿Por qué lo elige como ministro, tiene causas penales en la Justicia Federal, y vació la empresa Diario Paraná, donde debe sueldos desde hace tres años?”, se lamentó Dolores, en una entrevista brindada a FM La Patriada.Asimismo, manifestó que en la actualidad existen “17 causas tanto en el fuero civil y comercial como en el penal, en la Justicia ordinaria y Federal”, y agregó que "las empresas de mi hermano están todas intervenidas judicialmente, y los balances no están aprobados”.La mujer no solo apuntó al flamante funcionario, sino también a otros de sus hermansos, de quienes dijo que "realizan maniobras fraudulentas en las empresas familiares de Entre Ríos. Fueron llamados a indagatoria, pero interpusieron una nulidad para que no se conozca la verdad sobre la información aportada por la AFIP”.Para añadir más gravedad en la denuncia, la hermana del ministro de Agricultura explicó que fue víctima de un “apriete”: “amenazaron a mis hijos por teléfono, con información muy precisa, están siguiéndome; esto es aparte de las agresiones que recibo por parte de ellos (sus hermanos)”, relató.