DIOS LOS CRIA

En la CGT, intendentes y gremialistas peronistas comenzaron el operativo "unidad"

Jefes comunales y líderes sindicales compartieron un acto para homenajear a José Ignacio Rucci y comenzar a pedir por un peronismo unido. El acto fue convocado por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Intendentes y gremialistas pidieron "unidad" en la sede de la CGT de la calle Azopardo. En un acto homenaje al asesinado sindicalista José Ignacio Rucci que fue convocado por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez y tuvo presencias estelares de massistas, pejotistas y kirchneristas, los referenciados con el peronismo comenzaron el operativo rejunte.Massitas como el alcalde tigrense Julio Zamora y pejotistas como su par de La Matanza, Verónica Magario alos que se sumaron, además del anfitrión Menéndez, los intendentes de Navarro, Santiago Maggiotti; de Castelli, Francisco Echarren y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini fueron algunas de las caras visibles.También estuvieron presentes el diputado nacional Facundo Moyano y la exdiputada Claudia Rucci, hija del dirigente homenajeado y fueron parte del mitin uno de los miembros del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de Canillitas, Omar Plaini.“El peronismo hoy está en el llano y no va a reconocer a nadie que no sepa pararse sobre los personalismos y evadir las operaciones de prensa”, señaló Schmid, quien sostuvo que quien conduzca el peronismo “debe ganarse los porotos en el territorio e identificarse con la humildad, ya que ahora lo que hace falta es humildad y grandeza para enfrentar al Gobierno”.Por su parte, Pablo Moyano indicó que pidió la renovación al sostener que si bien “no es que hay que tirar un viejo por la ventana todos los días, pero hay que hacernos cargo de cómo nos fue en las últimas elecciones”.Y agregó: “Hay muchos intendentes jóvenes y muy capaces que están en condiciones de encarar la renovación del peronismo, que es muy necesaria porque si no, no vamos a tener destino”.Por último, Plaini expresó: “Acá hay muchos jóvenes que deben agarrar el bastón de mariscal y llevar las banderas del peronismo para lograr un recambio generacional y construir un nuevo liderazgo”.