POLéMICA

Boudou: Gioja salió a cuestionar la detención, en medio del silencio de gran parte del arco del PJ

Varios dirigentes del Partido Justicialista se sumieron en en un gran hermetismo. Mientras las críticas al procedimiento llegan, incluso, de sectores distantes al kirchnerismo, algunos sólo ensayaron una tibia defensa. Gioja dijo que no se respeta el Estado de Derecho.

"Los que se llenan la boca hablando de republicanismo y Estado de Derecho, sólo quieren someter en defensa de sus intereses a quienes se les oponen, avasallando la división republicana de poderes", afirmó en las últimas horas el titular del PJ nacional José Luis Gioja.La crítica del ex gobernador sanjuanino, máxima autoridad del Partido Justicialista, rompió con el silencio que hizo gran parte del Partido Justicialista, en especial de la Provincia de Buenos Aires, con respecto a quien fuera vicepresidente de la Nación entre 2011 y 2015.Habló Unidad Ciudadana, se escuchó la catarsis de dirigentes como Luis D´Elía, pero del PJ duro, pocos hablaron. Es más el titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, apenas se limitó a retuitear los comunicados de Unidad Ciudadana. En el mismo sentido, se expresó la actual mandamás de La Matanza, Verónica Magario.Otros caciques optaron por la misma acción. Los mismos que fueron a buscar y levantaron la figura de Cristina Fernández de Kirchner para los comicios de este año optaron por mirar para otro lado o tan sólo hacer una tibia defensa, aún pese a que muchos juristas y organizaciones civiles cuestionan el procedimiento.De hecho, varios - incluso autoridades del PJ- señalaron que se viola el Estado de derecho en Argentina, pero evitaron cualquier mención a Boudou. La defensa pública más cerrada quedó para otro sector, más pegado a la expresidenta.En medio de ese silencio, Gioja habló. “Estamos muy preocupados cuando el Estado de Derecho es atacado, como ahora, por el accionar de un sector de la Justicia que actúa como brazo político del Poder Ejecutivo", apuntó.El también vicepresidente del PJ comparó la situación actual con etapas históricas de la lucha partidaria. "El peronismo siempre defendió el Estado de Derecho, y cuando hubo que luchar contra el autoritarismo, puso los presos, los mártires y los exiliados".De todas maneras, Gioja también evitó mencionar al ex vicepresidente, acusado de enriquecimiento ilícito y de liderar una asociación ilícita, como si realizaron otros extrapartidarias como Luis D´Elia, que le reclamó una actitud más fuerte a Cristina Fernández de Kirchner. Pese a estar en el PJ, la defensa para el fanático de La Mancha de Rolando vino de los partidos que integraron el FpV. Justamente, uno de las facetas a resolver de cara a la organización futura.“La Justicia debería aplicar el mismo criterio, por ejemplo, con los funcionarios nacionales actuales, sobre los que pesan imputaciones en los distintos juzgados, como el presidente Mauricio Macri o el ministro (de Energía, Juan José) Aranguren". La Justicia debe castigar por igual a los que delinquen, sean del gobierno que sean" reflexionó Gioja.Y, en esa línea, justifico por qué no se respeta el Estado de Derecho, el mismo argumento de varios juristas, incluso no cercanos al anterior Gobierno. “Decimos que no se respeta el debido proceso para quienes son investigados por la Justicia, y bajo el paraguas del entorpecimiento de las investigaciones o el peligro de fuga, se pone a todos los ciudadanos a tiro de ser encarcelados". El silencio, sin embargo, todavía reina.