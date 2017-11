ESTRATEGIAS

La Cámpora alienta la votación nominal del Presupuesto 2018 en la Cámara baja

Intendentes, exintendentes y La Cámpora pidieron que la ley de Leyes se vote de manera nominal. El objetivo es saber con nombre y apellido quienes apoyarán y quienes no los números que diagramó el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza. La iniciativa ingresó a la Cámara baja y trajo división interna: sólo 9 de los 16 diputados del bloque FpV firmaron el proyecto.

El inicio de la votación de la ley de Leyes se programó para el jueves 9 de noviembre pero la polémica empezó casi una semana antes.Según confiaron fuentes de la Mesa de Entrada de la Cámara baja a La Tecla.info, el bloque del FpV ingresó un proyecto para tratar de manera nominal el Presupuesto 2018.La iniciativa habría sido alentada por el intendente de Ensenada, Mario Secco, el matancero Fernando Espinoza y el diputado nacional y referente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque. El objetivo es saber con nombre y apellido quien apoya y quien no, los números que calculó el equipo técnico/económico de la Provincia.Pero, como una especie de efecto colateral, la iniciativa también recayó en una división interna dentro de los legisladores K. Es que sólo 9 de sus alfiles firmaron la propuesta: Avelino Zurro, Juan Debandi, Lucía Portos, César Valicenti y Santiago Révora son algunos de los que plasmaron la rúbrica,Así las cosas, se cree que el pedido difícilmente evolucione ya que, a priori, ni siquiera todos los legisladores propios están de acuerdo con esta modalidad de votación.Como se sabe, con la confección de las listas para este año, el cristinismo depuró a sus candidatos bajo la excusa de tener una fuerza legislativa (tanto en el orden provincial como municipal) que responda plenamente a sus intenciones y evitar resquebrajamientos propios de intereses individuales.En ese sentido, desde UC no quieren repetir la experiencia en el Congreso Nacional con casos como el de Diego Bossio y otros diputados que se suponían "del palo" y terminaron jugando en contra.Aún así, según pudo saber este medio, por el resto de los legisladores que no firmaron la iniciativa temen que de desate una "cacería de brujas" interna que termine exponiendo algunas posturas que evalúan dar el visto bueno a los números de Vidal.