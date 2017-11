PRESUPUESTO 2018

El oficialismo, de recorrida por el interior para ganar el respaldo del campo

Con la suba del inmobiliario rural abajo del brazo, Sarquís y Bullrich fueron a Trenque Lauquen para dialogar con los productores de la zona

La Legislatura se prepara para debatir la Ley de Leyes anual, y todos los sectores cuentan. El Presupuesto 2018 viene acompañado no sólo de la reforma impositiva, sino también del proyecto de adhesión para los municipios que reglamenta la contratación de personal, los gastos corrientes y las tasas, entre otras cuestiones. Las presiones llegan desde todos los sectores, y el oficialismo se apura a juntar adhesiones.El objetivo es tratarlo en la sesión de la próxima semana. Si bien cuentan con los números, se hace fundamental contar con el consenso político de los involucrados, entre ellos, el campo.En este contexto, el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, y el senador electo Esteban Bullrich, visitaron hoy la Exposición Rural de Trenque Lauquen y dialogaron con productores de la zona.“Estamos acá para agradecer a todos su esfuerzo permanente principalmente en estos meses de complicaciones climáticas. Venimos a tratar de ayudar, escuchar, intercambiar ideas y aportar herramientas. Creemos en el trabajo en equipo y somos optimistas respecto a lo que viene”, indicaron los funcionarios bonaerenses en la apertura de la charla.Junto con el intendente local, Miguel Fernández, Sarquís y Bullrich participaron de la muestra y mantuvieron una reunión con cerca de cien actores de distintos segmentos agroindustriales de la región, quienes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas con agenda abierta.Cabe destacar que ayer el ministro Sarquís afirmó que "este es un gobierno que a los impuestos los devuelve en obras". La frase sirvió para contrarrestar críticas de parte de algunos sectores rurales hacia el aumento en el impuesto Inmobiliario Rural, previsto en el Presupuesto 2018."El Presupuesto enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal, en el que se prevé un aumento tributario para el campo, se verá reflejado en la multiplicidad de obras para el sector", agregó.En tal sentido, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), explicó que "de la presión tributaria agrícola, el 91% es nacional, el 8% es provincial y el 2% es municipal", añadiendo que "el 34,6% del inmobiliario se coparticipa con los municipios, por lo cual no queda en la provincia y eso se convierte, por ejemplo, en más recursos para mejorar el estado de los caminos".Según el texto del proyecto de Presupuesto que el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura provincial, el impuesto inmobiliario rural subirá 50% en promedio, destacando que "es un tributo que había quedado relegado, ya que un campo ganadero paga, en promedio, 150 pesos por hectárea al año".En otro orden, Sarquís expresó que los campos declarados en emergencia por las inundaciones de este año no abonarán estos impuestos, destacando que "como nunca en la provincia de Buenos Aires, los productores tienen acceso a fondos a través de diversas líneas crediticias instrumentadas por la banca estatal".