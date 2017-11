LA TECLA EN VIVO

Boudou y Arias: el oficialismo se abraza a la “Justicia” y festeja los últimos fallos

La detención del exvicepresidente y exministro de Hacienda, más la suspensión del juez platense mientras avance el jury de enjuiciamiento en su contra, despertaron la algarabía en el oficialismo. “La Justicia se está desperezando después de 15 años”, sentenció el diputado Guillermo Castello.

“Es una causa que esperamos hace mucho tiempo, ya lo veíamos desde hace tiempo. Lo conocemos a Boudou de Mar del Plata y no tenía un estilo de vida que justifique sus gastos”, sentenció a La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7). La detención del exvicepresidente por pedido del magistrado Ariel Lijo despertó la alegría de prácticamente todos los dirigentes del oficialismo bonaerense y nacional.Entre ellos, el legislador de la Coalición Cívica – ARI explicó que “está es una causa que toca a Boudou y su presunto testaferro por enriquecimiento ilícito, no podían justificar los gastos y las compras, hay un montón de inconsistencias por las cuales se realizó su detención”.De esa manera, el hombre de Lilita Carrió en la Provincia remarcó que “la justicia se esta desperezando después de hace 15 años y se está poniendo a tono con los reclamos de la gente”.“La gente pide el fin de la impunidad. Bienvenida sea todos estos movimientos y una justicia más despierta”, sentenció.Asimismo, se refirió a la suspensión del juez platense Luis Arias y apuntó: “convocaba a la sociedad a unirse, decía que la democracia esta en peligro, vimos que esa no es la función de un juez, hacer política partidaria”.“Eso está prohibido, hay una ley que regula el funcionamiento y marca estrictamente esto, que deben mostrarse imparciales. Iniciamos un jury y se juntaron con la causa de Julio Conte Grand”, manifestó. En ese sentido, remarcó que “el jury esta previsto por la constitución, está formado por 5 legisladores y 5 diplomáticos, todas por unanimidad, fallaron 10 a 0 en la suspensión del juez”.En esa línea, manifestó que Arias “estaba tomando actitudes imprudente, estaba muy politizado y fue suspendido”. En tanto, aclaró que la suspensión del magistrado no es definitiva y su destitución o no, se debatirá en marzo del año entrante.Con el avance sobre Boudou y Arias, Cambiemos cierra una semana de la mejor manera y esperan sacarle rédito político.