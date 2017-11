PACTO FISCAL

Intendentes de Cambiemos se cabrearon y piden ver a Lacunza por el Fondo Educativo

Varios jefes comunales oficialistas solicitaron una reunión para el miércoles en La Plata con el ministro de Economía. Algunos están enfadados porque los obligarán a destinar 85% para obras y por la injerencia provincial para decidir cuáles se harán. El reparto, otra cuestión que siembra discordia.

El proyecto de Pacto Fiscal Municipal, presentado por el gobierno de María Eugenia Vidal, será defendido por el oficialismo en diferentes frentes, buscando consensos para que la propuesta salga adelante sin contratiempos.Sin embargo, intendentes de varios distritos -incluidos los que llevan la camiseta de Cambiemos- ya dejaron ver su intranquilidad por algunos puntos que, consideran, deberían revisarse para no compremeter ni el futuro económico ni la decisión política de los gobiernos municipales.Es por eso que ya han comenzado a agruparse y solicitaron una reunión, en carácter de urgente, con el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, para expresarle face to face sus desacuerdos, especialmente en lo referido al Fondo Educativo.Uno de ellos expresó a La Tecla que hay mucha intranquilidad entre algunos intendentes porque "se nos quiere imponer que el 85% de los fondos vayan a obras, cuando en algunas intendencias no hace falta porque los colegios están bien. Y con el 15% restante no hacemos nada", reclamó.Otro punto que les hace ruido es que la administración provincial vaya a decidir la mitad de las obras que se encaren, cuando "somos nosotros los que sabemos cuáles son las prioridades", indicó.Además, confesó que hay algunas dudas que quieren aclarar con respecto a una nueva forma de reparto del Fondo Educativo, que beneficiaría a algunos municipios y no tanto a otros. "Todo eso más la desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) es algo que le queremos plantear al ministros Lacunza", señaló.Pero los cuestionamientos por la presión a los intendentes surgieron de las propias filas amarillas y no solamente desde los ejecutivos municipales. Los legisladores también estarían en la fila. Fuentes de la Legislatura confiaron a este medio que la Ley de Leyes "habría que discutirla en profundidad con todos. El oficialismo puede hoy tener los números, pero muchos diputados y senadores del oficialismo no están conformes con muchos puntos del presupuesto y por lo bajo lo dejan entrever".Al respecto, desarrolló que "el FIM es una herramienta importante para los municipios y los intententes, eso también lo ven los legisladores oficialistas y no lo están diciendo, como también pasa con el Fondo Educativo. Directamente pierde total autonomía la municipalidad para trabajar con el fondo que lo digita la provincia"."Hay muchos legisladores radicales que tienen intendencias y que saben que a los municipios les va a ir menos plata para obras, y menos plata con el Fondo Educativo por los cambios en el coeficiente, que va a pasar a hacer Educación sin que nadie sepa cómo ni en qué consiste, pero lo que saben en el interior es que con ese cambio van a estar perjudicados", agregó.