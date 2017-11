CONCLAVE

Intendentes del peronismo se dan cita con un homenaje como excusa

En la sede de la CGT, un grupo de intendentes del PJ bonaerense se nuclearán para homenajear a José Ignacio Rucci con una obra en su conmemoración en el tanque de la CGT.

En el medio de diversas especulaciones enmarcadas en el andar del cronograma electoral del Partido Justicialista bonaerense, un grupo de intendentes del peronismo se darán cita para mostrarse unidos.No obstante, según varios de los participantes confiaron a La Tecla.info, la jornada no tiene que ver con el derrotero de la interna partidaria y es un mero homenaje a una figura histórica partidaria.Es que, claro está, los comicios internos convocados para el 17 de diciembre abren el juego a todo tipo de especulaciones. Ante ello, las fotos, son en muchos casos, la manera de dar o no el respaldo a un posible candidato.Es de público conocimiento que Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, tiene aspiraciones personales de pelear por la conducción partidaria. Sin embargo, desde el entorno del alcalde confiaron a La Tecla.info que “la unidad es su objetivo y si es por el bien no desestima bajar la candidatura”.Por ello, a pesar que la jornada que hoy se celebrará en el Salón Felipe Vallese de la calle Azopardo al 802, lo tendrá como una figura destacada, los mismos presentes advierten que no hay que entenderla en clave electoral del PJ.Sino en el reconocimiento a José Ignacio Rucci, de parte del artista Alejandro Marmo, quien justamente es uno de los artistas que en el último tiempo presentó obras para la municipalidad de Merlo. A su vez, fue el creador de la imagen de Eva, sobre la fachada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y es el único artista argentino con obras en el Museo Vaticano.La invitación fue para todos los intendentes del peronismo sin ningún tipo de diferenciación.