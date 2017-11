PUERTO MADERO

Prefectura detuvo al exvicepresidente Boudou

Un grupo de agentes de la Prefectura Naval Argentina ingresó al edificio Madero Center de Puerto Madero para detener al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Lo trasladaron junto a José María Núñez Carmona.

Boudou y Nuñez Carmona detenidos. Para cuándo Echegaray procesado? #Ciccone — Laura Alonso (@lauritalonso) 3 de noviembre de 2017

Hace tres años pedíamos el juicio político del entonces Vicepresidente Boudou. No estábamos equivocados #Ciccone https://t.co/mtzNHvUXko — Laura Alonso (@lauritalonso) 3 de noviembre de 2017

Según informó Infobae, los prefectos entraron al edificio donde vive el ex vicepresidente y ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner con una orden de detención firmada por el magistrado Ariel Lijo. También fue detenido José María Núñez Carmona.La detención de Boudou se produce días después que en el causa por el enriquecimiento ilícito del exvicepresidente, el fiscal Jorge Di Lello haya pedido que varios de los imputados justifiquen el modo en que consiguieron algunos bienes.En esa causa también están investigados como testaferros de Boudou, su amigo José María Núñez Carmona, su ex pareja Agustina Kämpfer, su ex empleado Alejandro Vandenbroele, entre otros.Boudou está sentado en el banquillo de los acusados por el Caso Ciccone. Fue Lijo quien lo procesó en el año 2014, cuando era vicepresidente en ejercicio. Se lo acusa de haberse quedado a través de testaferros con la empresa Ciccone Calcográfica.Aquella operación sucedió mientras Boudou era ministro de Economía y tenía bajo su control a la Casa de Moneda que terminaría contratando a Ciccone-con sus nuevos dueños al mando- para imprimir billetes.La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, confirmó la detención en las redes sociales