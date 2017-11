UNA SEMANA DESPUéS

Presupuesto, apuro y polémica: el oficialismo convocó a sesión para la semana que viene

El pedido fue claro y contundente. Al presupuesto 2018, a la Ley Fiscal e Impositiva y al Pacto fiscal hay que tratarlo con la actual composición de la Legislatura, pese a que sea menos favorable para Cambiemos que la que viene; por lo menos en cuanto a números.

Y las cosas avanzan en esa dirección, incluso con mayor celeridad de la esperada, pues el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca, convocó a sesionar la semana que viene, el jueves 9 de noviembre más precisamente, situación que genera bronca en el peronismo."Invito a usted a sesión ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 9 de noviembre del corriente a las 15 horas", dice la misiva dirigida en este caso al presidente de la bancada de Cambiemos, Jorge Silvestre, y que lleva la firma del mencionado Mosca.El enojo Justicialista, claro, tiene que ver con que recién se conocen los primeros lineamientos de las leyes y ni siquiera hubo tiempo para debatir; resaltan desde la bancada massista, aunque aclaran, en off, que no tendrían problemas de levantar la mano.Por el contrario, los peronistas, tal como lo señaló la jefa comunal matancera, Verónica Magario, por el momento dicen que "así como está el presupuesto no se puede votar" y recalcó luego de reunirse en el Anexo del Senado con legisladores afines que "la Provincia se convertirá en inviable".Vale destacar recién esta semana se produjo el tradicional desfile de ministros por el Palacio de calle 7, donde cada uno defendió ante oficialistas y opositores los principales lineamientos del paquete legislativo. Primero fue Lacunza (Economía), después Gigante (Infraestructura) y ayer López Medrano (Desarrollo Social) y Sánchez Zinny (Educación).Por otra parte, vale aclarar que ayer, el mismo día que la Gobernadora Vidal agasajaba a sus intendentes, junto a ministros, legisladores y candidatos electos, el jefe de Gabinete Federico Salvai, mantenía un encuentro, bastante secreto por cierto, con uno de los principales jefes comunales del Justicialismo, el lomense Martín Insaurralde.Nadie dice demasiado al respecto del encuentro, pero el tema Presupuesto, Pacto Fiscal y ley Impositiva, así, como un paquete indisoluble, sobrevoló la conversación, y quizá (o no) allí el futuro flamante papá, se haya enterado de la convocatoria a sesionar que se produciría un rato más tarde.Por caso, el diputado provincial Walter Abarca señaló a La Tecla que "lo que queremos saber es cómo se van a cubrir esos 10 mil millones de pesos de reducción de Ingresos Brutos. Hay un aumento del 50% en Inmobiliario rural pero eso no lo cubre. Se habla de una reducción del gasto político pero todavía no tenemos precisiones":Hay que señalar que uno de los temas que más revuelo generó en la previa y que los opositores pretenden discutir es la desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal, y al respecto el diputado Walter Abarca había dicho que "el ministro Lacunza dijo que las grandes obras redundan en mejores beneficios que las obras pequeñas, algo que yo no comparto".Por su parte, Gustavo Arrieta, diputado nacional por el FpV, lejos de esperar un tratamiento para la semana que viene, dos días atrás, consultado sobre los pasos a seguir, afirmaba: "Vamos a seguir trabajando, llamamos al oficialismo al diálogo y tenemos intensiones de conversar de pie, sabiendo cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros con cada una de nuestras comunidades".Así las cosas, en declaraciones formuladas a Radio Provincia, y pese a las quejas de algunos intendentes de Cambiemos, que también consideran que hay que discutir un poco más, el diputado Marcelo Daletto (Cambiemos) analizó que “todos los sectores, incluso los opositores, creen que este es un gran presupuesto” y consideró que “estamos a sólo 12 días de la elección y ya el jueves que viene podríamos tener la ley de leyes”.