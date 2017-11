ANTICIPO DE LA TECLA

Renunció Juan Manuel Culotta, el juez que Cambiemos puso a cargo del Juzgado Electoral bonaerense

La noticia fue confirmada a este medio por fuentes judiciales. El juez que fue puesto a controlar los comicios en el territorio bonaerense renunció a su cargo por diferencias en torno a la remuneración económica que le dijeron que iba a percibir y la que en realidad terminó recibiendo.

Juan Manuel Culotta, el magistrado que Cambiemos puso a cargo del Juzgado Electoral bonaerense renunció hoy a su cargo por diferencias económicas con respecto a la remuneración que creía que iba a recibir y la que finalmente terminó percibiendo.La noticia fue confirmada a La Tecla por altas fuentes judiciales y el argumento- por fuera de lo político- es de índole salarial. "A Culotta no le cerró el plus que cobraba como subrogante ya que lejos de ser del 30% como él suponía, terminó siendo de menos del 10%", le aseguraron a este medio.Y agregaron: "El Consejo de la Magistratura no estaba dispuesto a pagarle más plata de la que estaba cobrando".En este contexto, se espera que en los próximos días, el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal avancen con las versiones de que su designación era hasta noviembre pero -por fuera de las futuras explicaciones oficiales- la realidad es que la relación entre el magistrado y Cambiemos se rompió de a poco.Cabe destacar que la designación de Culotta en el Juzgado Electoral de La Plata fue aprobada por mayoría en el Consejo de la Magistratura, gracias a los votos del representante del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Mahiques; los legisladores de Cambiemos, Ángel Rozas, Gustavo Valdez y Pablo Tonelli; los representantes de los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes; y los representantes de los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato.De este modo, el magistrado fue nombrado subrogante en el Juzgado Federal de La Plata lo que significó, también, una victoria para el Secretario Legal y Técnico de la Nación, Pablo Clusellas (íntimo amigo de Culotta).Pero a poco de asumir, Culotta llevó adelante una resolución que hirió la susceptibilidad de Mauricio Macri cuando declaró que José Torello (senador suplente de Esteban Bullrich) no cumplía los requisitos para ser legislador. La movida obligó a Cambiemos a resolver el aval de Torello en la Cámara lo que trajo discusiones acaloradas entre el Presidente y Clusellas.Según pudo saber La Tecla.info, el Consejo de la Magistratura se disponía a votar su continuidad como subrogante pero a Macri ya no le interesaba. Es que el Jefe de Estado consideraba que la función de Culotta de velar por un desempeño de las elecciones en el territorio bonaerense acorde a los intereses del oficialismo ya se había cumplido.En paralelo, los constantes cuestionamientos por parte de un sector político vinculado al peronismo terminó de eyectar su salida y Culotta sintió que el oficialismo, que tanto había luchado por llevarlo a ese nicho judicial, ahora le soltaba la mano.En este punto, la ONG Abogados por la Justicia Social tuvo un rol central. La asociación civil que preside Emanuel Desojo acorraló constantemente la subrogancia de Culotta cuestionando la competencia jurisdiccional del magistrado y también los argumentos esgrimidos por el Consejo de la Magistratura para designarlo al frente de ese nicho.Incluso, la última presentación de AJUS La Plata dejó al desnudo que ni el ámbito encargado de designar jueces ni el propio Culotta habían aportado nuevos argumentos para justificar su desembarco al frente del juzgado que controla las elecciones en la Provincia. Es decir que no había ninguna solvencia constitucional que lo amparara y que, por lo tanto, su llegada no estaba contemplada por la legislación vigente.