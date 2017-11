JUSTICIA

Claudio Bonadio siembra suspicacias sobre eventual desafuero de CFK

El juez federal que investiga a Cristina Fernández de Kirchner en distintas causas se refirió a la posibilidad de que la senadora electa por la Provincia de Buenos Aires no asuma su banca. Qué dijo

Controvertido, el juez federal Claudio Bonadio no descartó un eventual pedido de desafuero de Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación y senadora electa por la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las investigaciones que se le siguen."Ni lo descarto ni lo afirmo. Es un 'no comment'", afirmó Bonadio en declaraciones al canal A24.De esta manera, sembró suspicacias sobre una posibilidad que se agigantó en un primer momento desde el Gobierno y que fue rápidamente desestimada desde el Ministerio de Justicia, a través de su titular Germán Garavano.Claudio Bonadio tiene a Cristina en dos expedientes. La venta de dólar futuro y el encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, son las actuales causas que lleva adelante el juez. Incluso, ya la había procesado en la causa Los Sauces S.A. en la que se la investiga a ella como parte de una asociación ilícita que realizaba lavado de dinero. Sin embargo, luego de ese hecho, se declaró incompetente y trasladó la causa.En ese marco, Cristina dijo que no “esperaba Justicia” de parte de Bonadio durante una de las citaciones a Comodoro Py. “El derecho de defensa es absolutamente amplio. Cada uno puede ejercer ese derecho como crea que mejor le conviene", replicó Bonadio.Por otro lado, rechazó que el pedido de desafuero y detención contra Julio De Vido, que se dio en la semana previa a las elecciones legislativas del 22 de octubre, hayan tenido que ver con el calendario electoral."Lo lamento. Si ato mi calendario de trabajo a los calendarios de otras actividades, posiblemente no haga nada nunca y termine trabajando solo los domingos", subrayó.