DEBATE

Fondo del Conurbano: apuntalan negociación con gobernadores y marginan a la Corte

Más allá que Vidal llevó el reclamo a la Justicia y la Corte tiene el expediente en sus manos, la Casa Rosada blanqueó que busca una salida política. En el peronismo, mantienen una opinión parecida.

Si bien el Gobierno bonaerense llevó el reclamo del Fondo del Conurbano a la Justicia, la mayoría de los actores involucrados prefieren que la salida al conflicto se dé mediante una negociación política y no judicial; la Corte Suprema tiene la decisión en sus manos.Los tiempos marcan el rumbo de las negociaciones. Según trascendió, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también prefiere que haya una salida negociada y evitar el costo político de tener que firmar un fallo que pueda generar múltiples controversias.Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejó clara esa postura durante su último informe en el Senado. La posición se suma a la que ya tomó el senador Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque peronista en el Senador y vocero de los gobernadores.Durante una consulta, Peña bancó el reclamo de Vidal pero, al mismo tiempo, hizo hincapié en la necesidad de un acuerdo político. “Es natural que la Gobernadora diga ‘acá hay algo que está mal. El dinero va a todos lados menos al Conurbano bonaerense, hay una responsabilidad de Vidal formular un planteo judicial”, aseguró.Así se refirió el jefe de Gabinete a raíz de la pregunta de la senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, quien requirió si se va a aumentar los recursos para la Provincia. “Hay una ley vigente que dice una cosa y se hace lo contrario. La ley vigente dice que hay un Fondo para el Conurbano Bonaerense, este año son más de 50.000 millones de pesos y 600 millones van a la provincia de Buenos Aires”, enfatizó.En ese sentido, el funcionario nacional aseguró, que el método de resolución “tiene que ver con un acuerdo integral con los gobernadores”, tarea a la que se encuentra abocados. Así como la Nación, la Provincia tiene como objetivo imperioso reducir el déficit y el reclamo del Fondo del Conurbano aparece como ineludible, tal como contó La Tecla.info en distintas oportunidades.Por su parte, Pichetto puso de manifiesto que se trata de un debate “de la política” y pidió fortalecer el diálogo federal, para lo que dijo que tanto el presidente como los gobernadores “son la llave maestra” para alcanzar una situación.El reclamo de aumento de recursos para la Provincia de Buenos Aires encontró una fuerte resistencia de los gobernadores, que no quiere dar el brazo a torcer en una discusión donde cada peso cuenta. La discusión fina se alarga –el planteo viene desde el año pasado, aunque el reclamo es histórico– y no se avizora una solución a corto plazo.En el mientras tanto, desde el peronismo ya salieron a cuestionar el aumento de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires a partir del traspaso de la Policía Federal. La mención a esa transferencia es parte de un lema que ya es caballito de batalla: la defensa irrestricta de los recursos que actualmente reciben las provincias, algo que diferentes legisladores nacionales han anunciado en el último tiempo.De fondo, aparece un tema por demás sensible: la responsabilidad fiscal que la Nación le exige a las provincias, toda una batería de medidas que se enmarca en las reformas que busca impulsar un Mauricio Macri, con un contundente respaldo electoral a cuestas.