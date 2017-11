GOBIERNO ABIERTO

La lucha por la transparencia del Gobierno de Vidal también incluye intimaciones a los propios

La gobernadora implementó la consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de forma digital, pero muchos funcionarios no las presentaron. Quiénes, en la siguiente nota

La modernización del Estado que impulsó el oficialismo vino con una batería de proyectos que todavía están dando sus primeros pasos. En la Provincia, cada una de las iniciativas se encontró con mayor o menor resistencia, no sólo debido a las deudas pendientes en materia de infraestructura, que en algunos casos las hacían inviables, sino también debido a los intereses afectados por las mismas.Entre ellas, de acuerdo con el decreto N° DECTO-2017-407-E-GDEBA-GPBA, ahora es posible presentar y consultar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de forma digital, "en busca de una modernización del Estado y en línea con un fuerte compromiso con la transparencia que habilita el control ciudadano".Según el texto, "el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha asumido el firme compromiso decombatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático. En virtud de lo expuesto la Declaración Jurada Patrimonial Integral seconstituye en un instrumento fundamental con la finalidad de prevenir y detectar posiblesenriquecimientos ilícitos que pudieran cometer los funcionarios públicos y agentes de la administración".En este sentido, agregan: "La transparencia de los actos de gobierno es un eje fundamental en la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para cumplir con la finalidad de transparencia establecida es necesario que las Declaraciones Juradas Patrimoniales sean de libre accesibilidad al ciudadano".Pero no todo resulta tan sencillo. Vencido el plazo para la publicación de las mismas (con fecha 31 de octubre), desde la Escribanía General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Justicia, afirman que habrá que esperar "cerca de un mes" para acceder a los documentos. El motivo sería la cantidad de pendientes. Según informaron, a partir de ahora, "los jefes empiezan a intimar a quienes no la presentaron y por eso todavía no están disponibles".Asimismo, desde la página oficial se puede descargar no sólo la "nómina de sujetos obligados que han cumplimentado la presentación de su declaración jurada al 29/12/2016", sino también la "nómina de sujetos obligados cuya presentación se encuentra pendiente al 29/12/2016".Entre los más destacados, se encuentra Marcelo Perroni, el flamante Jefe de la Policía bonaerense. Pero no fue el único en deuda. A continuación, el listado completo, organismo por organismo:

Pendientes_DDJJ by Lucía Pires on Scribd