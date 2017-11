DEBATE EN PUERTA

El peronismo junta fuerzas para dar pelea por el Presupuesto 2018

Intendentes, especialmente del Conurbano, se reunieron con legisladores para analizar aspectos del paquete de leyes y reformas enviado por el Ejecutivo de Vidal. El objetivo es que su aprobación no sea un mero trámite.

Intendentes peronistas de la Provincia, especialmente del Conurbano, analizaron con legisladores del FPV-PJ el proyecto de Presupuesto 2018 enviado por el Ejecutivo a las cámaras, con la idea de dar batalla sobre algunos puntos que creen mejorables.El cónclave abordó temas como el polémico Pacto Fiscal o la exclusión del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), una masa de recursos que los intendentes utilizaron en los últimos años para realizar obras con fondos provinciales.En el subsuelo del Senado, junto a equipos técnicos de algunos jefes comunales que no pudieron llegar a la capital, se hicieron presentes los intendentes Alfredo Fisher (Laprida); Mario Secco (Ensenada); Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez); Gustavo Cocconi (Tapalqué); Héctor Olivera (Tordillo); Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz).Además, estuvieron el diputado nacional Gustavo Arrieta (Cañuelas, intendente en uso de licencia) y los legisladores Eduardo Barrientos, Avelino Zurro, Juan Manuel Pignocco, Juan Debandi, Mónica Macha, Federico Susbielles, Walter Abarca, Graciela Rego y Marisol Merquel.Abarca señaló a La Tecla que "lo que queremos saber es cómo se van a cubrir esos 10 mil millones de pesos de reducción de Ingresos Brutos. Hay un aumento del 50% en Inmobiliario rural pero eso no lo cubre. Se habla de una reducción del gasto político pero todavía no tenemos precisiones":En cuanto a la desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) dijo que "el ministro Lacunza dijo que las grandes obras redundan en mejores beneficios que las obras pequeñas, algo que yo no comparto. La obra que se hace por administración, la que se hace por el municipio que es la que genera empleo en el orden local".