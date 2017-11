POST-LEGISLATIVAS

Para el psicoanalista: radicales sienten desazón

Intendentes primero, Ricardo Alfonsín después y, ahora, un ex jefe municipal temen una pérdida mayor de representación dentro de Cambiemos. Éste último habló de "desazón importante".

El triunfo claro de Cambiemos en buena parte de la geografía bonaerense, ocurrido en las elecciones generales legislativas del pasado 22 de octubre, trajeron aires de paz y felicidad para los integrantes de la coalición gobernante.Sin embargo, una extraña sensación recorre los comités radicales por estas horas, sabedores de que una porción importante de los votos fue aportado por los seguidores del partido de Alem e Yrigoyen.Muchos de ellos, incluídos los intendentes actuales, consideran que el macrismo más duro no está dispuesto a hacer concesiones ni a abrir nuevos espacios a la UCR, los que ya consideran insuficientes.El reclamo le fue transmitido al propio titular del Comité Provincia y actual Vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, cuando los reunió en su residencia de La Plata. Y continuó con Ricardo Alfonsín, como adelantó La Tecla.info, quien reconoció que "la Unión Cívica Radical no participa en ningún proceso decisorio importante".Ahora, la autocrítica se oyó de boca del ex intendente radical de 9 de julio, Walter Battistella, quien no pudo evitar su molestia al asegurar que el radicalismo "está un poco desarmado, mucho más por su trayectoria”, reconociendo que lo vive "con una desazón importante”.“Mas allá de que estamos convidados en este Frente Cambiemos, la UCR no tiene la representación que necesita y temo que el partido pueda tener un problema de reducción de sus fuerzas. Lamentablemente no estoy de acuerdo en cómo estamos integrando esta sociedad de fuerzas”, expresó.