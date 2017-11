JUSTICIA

Procesaron al ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi

El actual diputado nacional está acusado por la construcción de una obra cloacal, que se pagó y se terminó pero que nunca funcionó. El juez Sergio Torres determinó que el perjuicio para las arcas públicas fue de casi 5 millones de pesos.

El ex intendente de Almirante Brown y actual diputado nacional, Darío Giustozzi, fue procesado por el juez federal Sergio Torres, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, la investigación determinó que no funciona.El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos, al considerar que "se dilapidaron $ 4.971.753,92", además de otros perjuicios para las arcas del Estado, "además de impedir el atendimiento en debido tiempo y forma de las problemáticas de salud y ambientales de la zona de influencia del proyecto".La maniobra investigada por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza, a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).Una de las irregularidades halladas es que las obras se hicieron, aunque desde el 2011-la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.El auto de procesamiento indica que el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA) para la realización de la obra; no se realizó la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires; se avanzó pese a que se sabía que no contaban con la aprobación de AySA y tampoco la Agencia de Planificación (APLA), un entre tripartido de Nación, Ciudad y Provincia, avaló las obras.También se detectó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, como la necesaria autorización de AySA, con lo que lograron justificar el financiamiento del Enhosa.El juez señaló, además, que "se despilfarraron ingentes recursos públicos en un proyecto que siempre se supo que era ineficaz e inviable siendo que, para poder alcanzar tal cometido, desplegaron una gestión que exhibe un sin número de irregularidades de diversa consideración con las que se pretendió justificar, avalar y esconder esa infiel actuación y el resultado disvalioso aludido".Junto a Giustozzi también fueron procesados y ermbargados el ex administrador de Enhosa, Eduardo Bortolozzi; el ex subadministrador del mismo ente, Lucio Mario Tamburo; el ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, y el ex director de Hidráulica y Saneamiento de esa intendencia, Luis Carusso.