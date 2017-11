BOLETÍN

Macri da marcha atrás y le quita a Dietrich la facultad de cerrar ramales

Por "interpretaciones encontradas", el Presidente derogó un decreto que firmó el 15 de agosto.

Mediante Boletín Oficial, el Gobierno de la Nación dio marcha atrás con el decreto que habilitaba al ministro de Transporte Guillermo Dietrich a clausurar ramales ferroviarios, sin la necesidad de contar la venia presidencial, y que había generado una fuerte polémica en agosto.Ahora, por el decreto 883/17, firmado el 31 de octubre, el presidente Macri consideró que "resulta oportuno y conveniente la derogación" de la norma publicada tiempo atrás debido a que generó "interpretaciones encontradas".Desde el Gobierno habían rechazado la polémica desatada. Explicaron que se trataba de una cuestión administrativa y que no estaba pensado cerrar ningún ramal. El decreto 883/17, del 15 de agosto, había puesto en el ojo de la tormenta al Ministro. Lo habilitaba a levantar todas las instalaciones, también.En la Provincia de Buenos Aires, el primer decreto generó suspicacias. Los recorridos que supo operar Ferrobaires fueron traspasados a la Provincia en julio de este año y, como informó La Tecla, varios aún no están operativos y están sometidos a análisis para su reactivación. Entre otros, los ramales a Tandil o a Patagones, por el momento, no se reactivarán.