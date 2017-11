EXIMICIÓN

¿Querés ver el partido?, andá al club

Un proyecto de los senadores de Unidad Ciudadana propone eximir a clubes de barrio del pago del servicio de cable, incluído el Pack de fútbol. Las empresas asumirían el costo de conexión y servicio HD, mientras que la Provincia se hará cargo de los servicios de TV por cable.

El bloque de Unidad Ciudadana PJ en el Senado bonaerense presentó un Proyecto de Ley, para eximir a los Clubes de Barrio y Pueblo, además de Asociaciones Civiles, del pago del servicio de Televisión por Cable.La iniciativa, que lleva la firma del legislador Darío Díaz Pérez, que se hace extensiva a todos los operadores de cable de la provincia de Buenos Aires, explica que este beneficio supone la eximición del pago de los servicios de televisión por cable, incluyento Pack de Fútbol, que será absorbido por el gobierno provincial.El proyecto alcanza a Asociaciones Civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales en todas sus modalidades, el fomento educativo, cultural y recreativo de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen, fortaleciendo el desarrollo individual y colectivo.Los sujetos referidos conformarán una nueva categoría de usuarios de los servicios de televisión por cable, a denominarse “Entidades de Bien Público” y/o “Clubes de Barrio y Pueblo” y/o Asociaciones Civiles sin fines de lucro”.Los prestadores, amplía la iniciativa, asumirán los costos de conexión, servicio HD, más el Pack de Futbol de los destinatarios del beneficio, en los casos en que las Instituciones beneficiarias del presente proyecto, no cuenten con servicio de Video Cable y la provincia de Buenos Aires se hará cargo del pago mensual del servicio.El legislador señaló que "el aumento tarifario de servicios ha provocado en nuestra sociedad muy graves inconvenientes y genera una verdadera preocupación, y las Instituciones de la Sociedad Civil bonaerenses no están exentas a ésta situación. Estos aumentos imposibilitan presupuestariamente la normal continuidad de la actividad cotidiana. No se puede dejar de mencionar que se torna imprescindible contener a la gran cantidad de chicos, adolescentes, adultos y abuelos que concurren a las instituciones barriales, y las toman como lugar de referencia y pertenencia".Además de pedir que se garantice que la calidad y las condiciones del servicio brindado sean similares a las del resto de usuarios, el proyecto indica que en el caso de Instituciones que cuenten con el servicio de televisión por cable, cualquiera sea la modalidad del abono contratado, el cable operador absorberá el costo de la ampliación del abono, más el pack de Fútbol y la provincia de Buenos Aires se hará cargo del pago mensual del servicio.