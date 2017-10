EN VEREMOS

Macri sigue a la espera: la adhesión a la ley de ART no pudo avanzar en el Senado

Como había adelantado La Tecla, a las 17 horas se iba a llevar adelante una nueva reunión para destrabar la adhesión a la ley de ART que el Jefe de Estado le encomendó a la mandataria provincial, María Eugenia Vidal. A pesar de juntar las dos comisiones, nuevamente la estrategia de Cambiemos falló y no hubo quórum. De los 21 senadores que debían asistir, sólo fueron 7.

Vidal quiere destrabar cuanto antes la adhesión a la nueva ley de ART que el Jefe de Estado, Mauricio Macri, le encomendó hace tiempo.Como adelantó La Tecla días atrás, para darle el gusto al Presidente, Cambiemos pidió girar el debate por la adhesión a la ley de ART a otra comisión del Senado cuando mediante una nota firmada por el legislador Gustavo De Pietro, planteó cambiar de la comisión de Trabajo y Legislación Social, donde el massismo y el peronismo le pisaron el tratamiento, a la de Presupuesto e Impuesto.Con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense, la iniciativa se trabó en el Senado, donde su titular, el vicegobernador Daniel Salvador, todavía no logró aceitar la muñeca política que la ley requiere para superar esa instancia, luego de que el bloque del Frente Renovador y las bancadas peronistas se congeniaron para ir demorando la discusión en la comisión de Trabajo.El giro tiene como fundamento político esquivar la falta de quórum que la sinergia peronista (en todas sus versiones) le viene negando.La clave está en el número de senadores que integran ambas comisiones. Mientras que en la que está frenada son 9 los representantes y sólo 3 de ellos están vestidos de amarillo, en la de Presupuesto e Impuesto son 14 los alfiles y 7 de ellos son receptivos a Cambiemos (5 son del bloque propio y 2 aliados).Ese nuevo esquema dejaría a una sola voluntad de distancia para empezar el camino de la aprobación a la adhesión a la ley de ART ya que Cambiemos necesitaría, en ese ámbito, de 8 legisladores.Dentro de este contexto, hoy en el salón Cafiero legisladores de ambas cámaras iban a verse las caras para comenzar el camino de la aprobación pero no hubo caso.Es que de los 21 senadores que debían asistir, sólo fueron 7: Malena Baro, Gabriel Monzó, Horacio López, Omar Foglia, Gustavo De Pietro, Julio Di Leo y Roque Cariglino. De este modo, el mínimo de 11 legisladores que se necesitaba para avanzar en la conversa quedó muy lejos y el intento por sacar la ashesión a la ley de ART se sigue cayendo.Cabe destacar que la iniciativa que Macri impulsa, tiene varios puntos polémicos y fue ampliamente rechazada por el mundo gremial no sólo bonaerense sino también de todas las provincias.Algunos de sus items más resistidos es el que establece que los accidentes y enfermedades laborales son competencia de los tribunales del trabajo. Otro de ellos radica en el hecho de que el funcionamiento de las comisiones médicas sea de carácter previo y obligatorio para todos los trabajadores.Desde el bloque de senadores del Frente para la Victoria – Partido Justicialista destacaron la importancia de la unidad de los espacios opositores en la defensa de los trabajadores ante el intento del oficialismo de avanzar en la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley de Riesgos del Trabajo.Al respecto, la senadora Mónica Macha aseguró que “pese al pedido de Macri, Vidal no pudo, otra vez, lograr la adhesión de la Provincia a la ley. Cuando se da la unidad de los legisladores y legisladoras en defensa de los intereses del pueblo se logran frenar los proyectos de ajuste”.“Lo que sucedió hoy en el senado bonaerense es una demostración de lo que podemos conseguir con la unidad de los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, los profesionales y los legisladores y legisladoras que están del lado del pueblo”.“Hoy no frenamos solamente una ley inconstitucional que venía a vulnerar los derechos de los trabajadores sino que frenamos el primer paso de la flexibilización laboral. Vamos a seguir trabajando por la unidad y en defensa de los derechos de las grandes mayorías populares”, concluyó.