La carta de la discordia

El exministro kirchnerista escribió una carta desde el penal de Ezeiza donde, sin nombrarla, criticó la postura adoptada por CFK de "no poner las manos en el fuego por nadie".

Con una carta titulada "La mano en el fuego" el exministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, volvió a dar señales mediáticas y cruzó, sin nombrarla, a CFK“Días anteriores a mi arbitrario e ilegal pedido de detención ocurrió algo que sin duda alguna tuvo una particular influencia en los medios y no dudo que también en el Congreso, fue cuando alguien dijo al ser consultado de mi gestión que no ponía las manos en el fuego por nadie salvo por su entorno familiar íntimo; todo muy simultáneo; todo muy coincidente; demasiado explícito”, sostiene en su escrito De Vido.Y agrega: “En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme, créame que Antonio Torquemada (el máximo impulsor de la Inquisición) tampoco”, apuntó.En ese sentido, De Vido sostuvo que “si quieren saber dónde estoy, estoy donde estuve siempre, al lado de Néstor Carlos Kirchner”, y agregó: “Aquí estoy y estaré hasta el fin de mis días, aquí estoy, seguro no me quemaré las manos”.En otras líneas, el exfuncionario K también le cayó a sus excompañeros de bancada al recordar la sesión que lo dejó afuera de su rol como legislador y considerar que “increíblemente no hubo ningún voto a mi favor”.Además, hizo mención a su situación judicial personal y puntualizó: "En Argentina el estados de derecho está roto o simplemente no existe y los hipócritas de uno y otro lado miran para el costado. Estoy detenido sin juicio previo en dos causas por delitos que no están probados y de los que nunca pude haber sido el actor por falta de acción, es decir, que con las misiones y funciones que me atribuía la ley, aunque se hubieran cometido yo nunca los hubiera podido cometer".