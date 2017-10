LEY EXPRESS

El oficialismo espera debatir la Ley de Presupuesto la semana próxima

El Ministro de Economía fue a dar explicaciones y aclarar dudas. La oposición pide rectificaciones. Mosca está seguro de que dentro de unos días podría sesionar la Cámara baja. ¿La Ley de Responsabilidad Fiscal es inconstitucional?

El Ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, desembarcó junto a sus colaboradores en la Legislatura provincial, a fin de aclarar dudas, escuchar planteos y buscar consenso para la aprobación del proyecto de Presupuesto 2018, enviado por el Ejecutivo de María Eugenia Vidal.En tal sentido, Lacunza aseguró que "hemos podido presentar un Presupuesto que, al mismo tiempo, sube la obra pública, baja el déficit y bajan los impuestos, que es lo que queríamos hacer desde hace un par de años, sobre todo con la baja de impuestos que favorece a los que menos tienen que son los que pagan Ingresos Brutos"."Hay una reforma impositiva por la cual la Provincia devuelve al sector privado con un neto de 10 mil millones de pesos. Hay una baja de impuestos, con una baja significativa de los impuestos que gravan la producción y el empleo, que son Ingresos Brutos y Sellos. Queremos promover la inversión, la generación de empleos y una compensación parcial", añadió.El ministro añadió que también se trabajó "sobre el Inmobiliario, en el que la mitad de las propiedades de menor valor, que es un promedio de 11 pesos por mes y 40 como máximo. En el caso del Rural es de 75 pesos por año por hectárea. De nuevo favoreciendo relativamente más a los que menos tienen que son los que pagan Ingresos Brutos".Acerca de los fondos municipales, Lacunza evaluó que "hoy la Provincia está en los mejores niveles de los últimos 20 años en la distribución a los municipios, previendose un aumento del 19% para el año que viene, mayor a la inflación, así que creo que es uno de los sectores privilegiados".Según pudo conocer La Tecla, no habría demasiados obstáculos para que la ley se pueda debatir, e incluso sancionar, la próxima semana, según consideró el titular de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Mosca.En tanto, el diputado del Frente Renovador Rubén Eslaiman evaluó que "el Presupuesto es mucho mejor que los últimos 6 años, está mejor presentado y es más consistente. Lo único que vemos que el aumento del revalúo urbano municipal y el aumento de las tasas es importante. Ni que hablar con respecto a la tasa del Inmobiliario Rura"."Otro tema en el que vamos a pedir correciones es en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que vemos que ronda la inconstitucionalidad, porque se meten con todos los municipios. ¿Qué va a pasar con aquellos municipios que no adhieran? ¿Se los va a castigar con el látigo y la chequera. como han hecho en otras oportunidades?", se preguntó.Al respecto, Lacunza explicó que "es sentido común. Se trata de que el gasto corriente no suba más que la inflación, que el personal municipal no suba más que el incremento de población, que la deuda sea una proporción razonable de los recursos, que no se le traslade la herencia negativa al siguiente gobierno. Todas normas de sentido común".El titular de la cartera económica agregó que aquellos municipios "que cumplan con esa normas y necesiten obras de infraestructura, la Provincia le va a dar la posibilidad de contraer deuda o crédito para hacerla. Y también va a tener derecho a una asistencia de la Provincia cuando tenga una contingencia".Por su parte, voceros del bloque de senadores del FPV-PJ aseguraron que "nos preocupa el nivel de endeudamiento y el avance del Ejecutivo sobre la autonomía municipal. Vamos a seguir participando de las reuniones con integrantes del Ejecutivo para analizar el articulado del proyecto de ley de presupuesto 2018, en diálogo con nuestros equipos técnicos y con los intendentes".A su turno, la presidenta de la comisión del presupuesto del Senado bonaerense, Malena Baro, expresó que “es muy complejo en una mirada inicial ir en contra de un proyecto que se presenta planteando que crezca el empleo privado, baja el déficit, aumenta la obra pública, bajan algunos impuestos, otros aumentan, pero el resultado neto es que baja la presión impositiva”.En ese sentido, aclaró que "se nota que la tendencia a mejorar la calidad del gasto se ve reflejada, es decir que antes estábamos acostumbrados a ver dibujos que tenían que ver con cómo financiar el gasto corriente y operativo y hoy estamos ante un crecimiento de inversión en obra pública que ronda el 8% con relación a este año 2017, donde se llevan ejecutadas y en ejecución más de 1370 obras en los 135 municipios”.Baro agregó que “por primera vez en décadas, ocurrirá de manera simultánea una reducción del peso del déficit público en el producto provincial (de 0,73% a 0,68%), un incremento real de la inversión en infraestructura (la inversión real directa crece 23,0%, siete puntos por encima de la inflación proyectada para el período) y un descenso de la presión tributaria (de 2,3 puntos porcentuales), con una economía creciendo e inflación en descenso”.Mientras tanto, la diputada del Frente para la Victoria, Rocìo Giaccone, comentó que han puesto el acento en "las obras que se van a hacer y el tema del endeudamiento. También el tema del artículo 24, 25, donde hay algunos cambios en términos de ampliación de facultades para el Ministro de Economía, cuyas consultas serán respondidas en el curso de la semana"."En cuanto a la Ley Impositiva le dejamos algunas preguntas, sobre todo en cuestiones puntuales del Inmobiliario y con las transferencias entrebancos con el BCRA (Banco Central de la República Argentina)", añadió, agregando que "es muy pronto, porque nos tienen que dar explicaciones Infraestructura, Educación, de lo que se ejecutó y lo que no se ejecutó".Por otra parte, aseguró que “se destacan dentro del proyecto de presupuesto un incremento en Desarrollo social con un 33% de aumento, Infraestructura con un 22% y Salud con un 19%. Esto es consecuente con la priorización realizada en los presupuestos 2016 y 2017. Si tomamos en cuenta el aumento de la inversión en estas áreas desde 2015 los incrementos alcanzarían el 247%, 402% y 117%, respectivamente”.