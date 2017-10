CRíTICAS

Fernández sobre el anuncio de Macri: "Algunos van a perder mucho y otros apenas un poco"

El ex jefe de Gabinete de la Nación cuestionó el discurso del Presidente en relación a las reformas anunciadas. Rechazó que todos vayan "a perder un poco", como aseveró el mandatario y puso de ejemplo los cambios en las jubilaciones "Dijo un sinfín de cosas que todos conocemos", replicó. CON AUDIO

Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de la Nación y responsable de la campaña del Frente Justicialista en la última elección, criticó el anuncio de las reformas realizado por el presidente Mauricio Macri y remarcó que habla como si no estuviera al frente del país."Dijo un sinfín de cosas que todos conocemos, y son cosas que las sabe cualquiera que está en política. ¿Y necesita leerlas? Tiene que fluir como si fuera una cosa elemental, es como el ABC del presente", remarcó Fernández en declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río.El jefe de la campaña de Florencio Randazzo señaló que, en principio, está de acuerdo con "muchas de las cosas" que planteó Macri, aunque puso reparos al esfuerzo que pidió el mandatario de "perder un poco". Consideró, que en realidad, algunos van a "perder mucho" y otros "apenas un poco"."Gravar la renta financiera con el 5% sobre las inversiones de más de $1,5 millón es casi nada, si uno tiene en cuenta que se le está pagando el 27% al que tiene la LEBAC. Y, si al mismo tiempo, anuncian que el Estado se va a ahorrar como consecuencia de la reforma jubilatoria que está proponiendo $100 mil millones, eso quiere decir que los jubilados van a perder esa cantidad, no hay otra forma de entenderlo", ejemplificó.Por otro lado, Fernández cuestionó que no haya resuelto los problemas que enunció ayer desde el Centro Cultural Kirchner. "Me llama la atención es que las plantee él. Dice que quiere vivir en un país donde la inflación se torne insoportable y lo ha logrado, porque la inflación se ha tornado insoportable. El que tenía que resolver el problema era él, para eso lo eligieron los argentinos. Y sin embargo, lleva dos años sin poder resolver el problema de la inflación y repitiendo una fórmula que está equivocada porque lo único que ha generado es sostener la inflación".El dirigente randazzista sostuvo que quien hace el diagnóstico es el causante de los problemas que hay que resolver". Y, en esa línea, señaló que celebra la preocupación sobre el déficit fiscal, aunque le apuntó por aumentarlo. "Lleva dos años gobernando sin resolver esos problemas. No solamente no los han resuelto, los han profundizando", sostuvo."Que el presidente haya tenido que leer lo que dijo ayer, a mi me impacta. Dijo un sinfín de cosas que todos conocemos", enfatizó.