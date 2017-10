CRITICAS

La interna UCR reflota con un reclamo conocido: mayor participación en Cambiemos

El exintendente de Trenque Lauquen, Juan Carlos Font, alertó a sus correligionarios por el futuro del partido centenario. “Que no se amarillee nuestra bandera blanca y roja, ni nuestras boinas”, sentenció y revivió una vieja disputa en el sector.

Pasaron las elecciones, y la tensa calma que existía en Cambiemos, principalmente entre el Pro y la Unión Cívica Radical vuelve a ser centro de discusión por la interna del partido centenario. Es que, no todos los boinas blancas se encuentran a gusto con la participación que poseen en el gobierno y aprovecharon el paso de los comicios para reavivar la llama de la discordia.Así, desde Trenque Lauquen, el exintendente Juan Carlos Font disparó contra sus correligionarios y advirtió que el Pro se estaba colando en las filas de la UCR. Ante ello, con una carta mediante, disparó: “que no se amarillee nuestra bandera blanca y roja, ni nuestras boinas”.“Los triunfos suelen ensorberbecer, confundiendo sobre todo a aquellos que no tienen una fuerte formación republicana, y en este caso los resultados pueden tentar a realizar una cooptación de nuestros afiliados”, aseveró y puso en alerta al Comité del distritoDe esa manera, reclamó “una militancia partidaria permanente, donde se logren espacios a aquellos afiliados que muestran capacidad, idoneidad, pero sobretodo algo que nos caracteriza; honestidad”“Que el martillo y la pluma no se cambie por un globo. Hoy más que nunca volvamos por la causa”, sentenció Font, en clara línea con la posición del alfonsinismo, quizás el sector que más críticas ha expresado dentro de la alianza oficialista.Inclusive, el propio Ricardo Alfonsín realizó su críticas puertas adentro en contra del Comité nacional de la UCR, a quien le achacó no haber influido lo suficiente en las decisiones del Gobierno de Mauricio Macri."Si a mi me hubieran preguntado en 1983 que Argentina me imaginaba para 34 años después, seguramente hubiera respondido cosas muy diferentes a las que hoy puedo ver en la realidad. En eso sí tenemos una deuda grande. No digo que no hayamos progresado, tal vez no se note, porque a través del tiempo, los progresos muchas veces no se aprecian. Hemos progresado, pero mucho menos de lo que yo creía. Y tengo miedo de que retrocedamos", afirmó el dirigente.En diálogo con el programa La Tecla en Vivo, el dirigente reflexionó al cumplirse un nuevo aniversario del triunfo de su padre el 30 de octubre de 1983 en las primeras elecciones que marcaron el retorno de la democracia en el país, luego de la dictadura militar. En esa línea, reconoció que se avanzó mucho a través de los años en "materia de libertades y derechos fundamentales", pero puso reparos a los avances en justicia social."La Unión Cívica Radical debería ser una garantía en el sentido de que eso no suceda [un retroceso en justicia social]. No la veo actuar consciente de su responsabilidad en las actuales circunstancias históricas", enfatizó el dirigente, quien de esa manera, apuntó de lleno contra el actual presidente del Comité, José Corral y el ex titular, Ernesto Sanz.Cabe destacar que la eclosión de una nueva interna radical no es casualidad, es que, a nivel nacional, la UCR debe renovar sus autoridades y todos quieren sacar rédito en el reparto.