ATAQUE Y REPUDIO

Vandalismo antiPro en el Conurbano

Un local partidario del oficialismo amaneció atacado este martes. Se trata de una de las sedes de Lucas Delfino en Hurlingham. El intendente Zabaleta condenó el hecho.

Repudio la agresión sobre el local del Concejal Electo @DelfinoLucasOk. La violencia no tiene lugar en la sociedad que queremos. pic.twitter.com/ObrfX2umBU — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) 31 de octubre de 2017

En la mañana del último martes de octubre, el local partidario de Cambiemos en Hurlingham amaneció con signos de haber recibidos ataques. En definitiva, la fachada del mismo habría sido víctima de pintadas, pero no con aerosol como suele ocurrir en estos tipos de ataques.En esta ocasión, los ataques fueron directamente a los baldazos. Así se puede ver en las imágenes compartidas en las redes sociales por el referente amarillo en el distrito Lucas Delfino.Pintura roja sobre el frente, sobre el cartel de promoción de su candidatura y sobre la puerta de ingreso al local del oficialismo bonaerense y nacional.“Hoy amanecimos con esta triste imagen. En Hurlingham los mismos vándalos de siempre no aceptan la derrota”, escribió en Twitter el hombre que a su vez se desempeña como Subsecretario de Gestión Municipal del ministerio del Interior de la Nación.Conocido el hecho, el intendente de Hurlingham, el kirchnerista Juan Zabaleta, repudió el ataque sufrido esta mañana un local partidario de Cambiemos en ese distrito, utilizando para ello su cuenta de Twitter."Repudio la agresión sobre el local del Concejal Electo @DelfinoLucasOK. La violencia no tiene lugar en la sociedad que queremos", escribió el jefe comunal en la red social del pajarito luego de conocerse el hecho.