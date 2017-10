UNIDAD CIUDADANA

Lejos de desaparecer: en tierra vidalista, el PJ-FpV se abraza a CFK 2019

La bancada kirchnerista del Concejo Deliberante de San Miguel, integrada desde diciembre por ocho voluntades, pasará a denominarse Unidad Ciudadana, el nombre que la ex presidenta eligió para ser oposición

¿Quién dijo que el kirchnerismo está acabado? Lejos de eso, en la tierra de uno de Joaquín de la Torre, uno de los ministros más poderosos de Vidal, el bloque del FpV-PJ anunció a la presidencia del cuerpo que de ahora en más se llamará Unidad Ciudadana, el nombre que CFK eligió para dar pelea en 2019."Presentamos nota por cambio de nombre Unidad Cuidadana-PJ con la adhesión /compromiso de los concejales electos Franco Laporta y Bruno Baschetti", comentó en las redes sociales uno de los integrantes de la bancada en cuestión, Javier Coronel."Aquí no se acaba nada, empieza todo", decía, eufórica, la electa senadora Cristina Fernández tras caer derrotada ante la fórmula liderada por el oficialista Esteban Bullrich, al momento de reconocer la victoria del los Vidal boy's."Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, de la alternativa a este Gobierno. Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional, una semilla de esperanza política y la vamos a regar todos los días", agregaba CFK, y parece que en san Miguel lo tomaron en serio.En lo que respecta al concejo, vale destacar que tal como informó La Tecla.info, el interino Jaime Méndez tenía mucho en juego, y la buena elección de cambiemos no le bastó para retener las ocho bancas que renovaba, de las cuales sólo consiguió seis.Sin embargo, le alcanza para quedarse con más de la mitad del Concejo, con un bloque de trece voluntades. La segunda fuerza, el kirchnerismo, de ahora en más Unidad Ciudadana, suma cinco a los tres que ya tiene, Un País queda con dos y la silla que resta es la del unibloque Contá Con Migo.