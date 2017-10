YA TIENE REEMPLAZO

Renunció el ministro de Salud, Jorge Lemus, el hombre que le salvó la vida a Macri

El todavía ministro de Salud de la Nación renunció a su cargo, y aunque no se conocen de manera oficial las razones, distintas versiones indican que habría sido por pedido del propio presidente Mauricio Macri

Allegados al ex ministro, según informó Infobae, manifestaron "se cumplió una etapa" y que "hay que dar paso a una nueva etapa del Gobierno". Y desde casa Rosada resaltan que la salida del uno de la cartera sanitaria "fue por desgaste, por una necesidad de renovación".Vale destacar que el alejamiento recién se hará efectivo luego del 20 de noviembre, cuando Lemus regrese de un viaje a Europa. En ese momento asumirá de manera oficial el segundo, el actual Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien llegó al cargo de la mano del radical Ernesto Sanz.Es importante recordar que luego de las elecciones del 22 de octubre, Marcos Peña, jefe de Gabinete, había dicho que no iba a haber cambios en el Gobierno. Llamativo, porque esas palabras se dieron hace apenas una semana.Lemus es nada más y nada menos el médico que le salvó la vida al ahora mandatario nacional cuando le sacó el bigote postizo que se tragó -y le impedía respirar- en su fiesta de casamiento. Ahora las cosas entre ambos no estarían nada bien. Incluso, se dice que el ex presidente de boca no le atiende el teléfono a su ahora ex funcionario.Más allá de los dimes y diretes, lo cierto es que el prestigioso clínico sanitario y docente universitario acompaña a Mauricio Macri hace muchos años. Por caso, previo a ocupar la cartera de salud nacional, entre 2007 y 2012, había ocupado el mismo cargo en la Ciudad de Buenos Aires.En 1998, Lemus fue subsecretario de Estado de Programas Prioritarios en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Anteriormente, en 1995 se desempeñó como subsecretario de Estado de Atención Médica y en 1989, como director general adjunto de Áreas Programáticas.Además, por si fuera poco, desde 2015 es académico de la Academia Nacional de Medicina, en el sitial de Salud Pública y desde 2010 es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, dependiente del Instituto de España.EL ACCIDENTE DEL BIGOTEAllá por noviembre de 2010, el 21 más precisamente, Mauricio Macri, por entonces, jefe de Gobierno porteño e imitador profesional de Freddie Mercury, sufrió durante su casamiento un ataque de asfixia cuando se tragó por accidente el bigote que había comprado para deleitar a los presentes con una nueva imitación del líder de Queen.Todo sucedió cuando, en el medio de la fiesta, el ex presidente de Boca Juniors se subió al escenario para regalarle a su flamante mujer, la diseñadora textil Juliana Awada, un mini recital. ¿El primer tema? Something, el clásico de The Beatles escrito por el difunto George Harrison; informaba en ese entonces el portal Minuto uno.Luego, llegaría el susto. “Acá ha venido mi amigo Freddie para cantarme algo”, anunciaba el líder del PRO quien con un simple movimiento logró ponerse el bigote postizo y sorprender, una vez más, a su gente. Lo que sucedió después logró alterar a la multitud. En el medio del primer tema, Macri quiso tomar aire y, por accidente, se tragó el bigote.La música se detuvo y el político comenzó a ahogarse lo que provocó pánico entre todos los presentes. Por suerte para Macri, el ministro Jorge Lemus, se apresuró y le practicó el protocolo de socorrismo. Pero no funcionó y el funcionario le recomendó que se esforzara y se tragara el bigote. Con un poco de agua, el jefe de Gobierno porteño finalmente logró aliviarse y volver a la fiesta.