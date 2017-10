CONCLAVES

A la espera del foro de intendentes de Cambiemos, la UCR y el partido Fe meten reuniones aparte

Con la fecha del cónclave de jefes comunales opficialistas aún sin confirmar, los radicales volverán a verse las caras a mediados de noviembre en Tandil y desde el partido que fundó el “Momo” Venegas harán lo propio en Pinamar. La postura por la vuelta del FIM divide al espacio entre tres posiciones.

El foro de intendentes de Cambiemos aún no confirma fecha y dos de las fuerzas que integran la alianza gobernante realizarán, en noviembre, reuniones intrapartidarias para seguir reforzando sus espacios propios.Luego del almuerzo que los boina blanca compartieran la semana pasada en la residencia del vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, ahora los alfiles boina blanca volverán a verse las caras a mediados de noviembre en Tandil con un cónclave partidario.Si bien diferentes fuentes de la UCR minimizaron la reunión entre un clásico encuentro de correligionarios, allí también se plantearán nuevamente las condiciones de los jefes comunales boina blanca para plantearle a Vidal.Como adelantó La Tecla, algunos intendentes pretenden que el Ejecutivo provincial revea la decisión de no implementar el Fondo de Infraestructura Municipal para el año que viene e insinúan que podrían condicionar el acompañamiento de sus legisladores al pedido de deuda que Vidal le hizo a la Legislatura para el Presupuesto 2018 .“La Provincia va a pedir endeudarse nuevamente, y la existencia del FIM puede ser una herramienta válida de negociación, para que los radicales podamos incidir con nuestros legisladores en la aceptación de ese endeudamiento”, dijo a La Tecla días atrás Gonzalo Peluso, jefe comunal de Magdalena.En paralelo, el partido Fe que fundó el "Momo" Venegas, también se reunirá a mediados de noviembre y antes del foro de intendentes oficialista. El encuentro será llevado adelante en la tierra que gobierna el macrista Martín Yeza, Pinamar.Envalentonados por haber sumado un diputado nacional (el dirigente oriundo de Colón, Pablo Ansaloni), los referentes de la UATRE apostarán a fortalecer el armado propio amparados también en saber que San Pedro -el único distrito bonaerense gobernado por un jefe comunal puro, Cecilio Salazar- pertenece al "club de los 8" que superaron la barrera del 60% de los votos.Con respecto al FIM, en el Fe personalizan la postura del medio. El propio Salazar, en dialogo con La Tecla apuntó: “Sería importante que siguiera pero vamos a aceptar lo que se diga de la gobernación".Dekl otro lado de las vereda están los intendentes amarillos. Tratando de ponerle paño frío a las aspiracioens radicales, el bahiense, Héctor Gay, apuntó a La Tecla que la decisión de que el FIM siga o no, es secundaria."Lo que hay que priorizar acá es que las obras públicas no se detengan, el instrumento por el cual se aplican es lo de menos", sostuvo y marcó una diferencia con los jefes comunales del radicalismo.Además, a contramano de los que muchos intendentes boina blanca recitan, consideró que la UCR está siendo bastante escuchada. Como ejemplo, puso la Sexta sección electoral."En mi sección electoral, tuvieron dos diputados en puestos a entrar y de dos distritos chicos en relación a la representatividad de votos como son Saliquello y Laprida", apuntó.Además, el alcalde fue más allá y nombró a Bahía Blanca como otro de los municipios a mostrar en materia de inclusión radical: "En mi distrito lograron tener dos concejales radicales y un consejero escolar cuando no tenían ninguno. Hemos sido muy generosos porque es la filosofía de Cambiemos".