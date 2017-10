LA PELEA QUE VIENE

Unidad Ciudadana sale a repudiar los anuncios de Macri y anticipa el clima legislativo del 2018

Bajó la consigna "Con los Abuelos no", diputados nacionales electos de Unidad Ciudadana criticaron la intención del gobierno de modificar la ley de movilidad jubilatoria. "Cualquier intento de modificar la ley de movilidad jubilatoria debe pasar por el Congreso. Ahí estará Unidad Ciudadana para impedirlo", advirtieron.

"Con los Abuelos no" fue la consigna que aglomeró a los distintos diputados nacionales electos de Unidad Ciudadana tras escuchar los anuncios del Jefe de Estado, Mauricio Macri.En ese sentido, los legisladores criticaron la intención del gobierno de modificar la ley de movilidad jubilatoria como parte de las medidas de ajuste presentadas hoy por el presidente Macri, al tiempo que advirtieron que se opondrán en el Congreso a cualquier tipo de reforma donde los jubilados sean la variable de ajuste."Cualquier intento de modificar la ley de movilidad jubilatoria debe pasar por el Congreso. Ahí estará Unidad Ciudadana para impedirlo", advirtió el diputado electo Leopoldo Moreau al referirse al plan del gobierno nacional para cambiar la ley de Movilidad de 2009 y actualizar la jubilación por la inflación oficial.En este sentido, precisó que "son 100 mil millones menos para jubilados. Dividido por 8 millones da $12.500 menos por año. Mil pesos menos por mes.12,5% de pérdida".Por su parte, Fernando Espinoza aseguró que desde Unidad Ciudadana "votarán en contra" ante cualquier intento del gobierno nacional de eliminar la ley de movilidad jubilatorios sancionada en 2009."El 22 de octubre el pueblo nos votó para ser oposición. No vamos a permitir que los jubilados sean la variable de ajuste" agregó el ex intendente de La Matanza que asumirá como diputado en el mes de diciembre.En la misma línea, la diputada electa Vanesa Siley cuestionó que "El FMI sugiere y el Gobierno, disciplinado, planea poner en marcha la profundización del ajuste".En este marco, Siley señaló a "Unidad Ciudadana la garantía para evitar que Macri modifique ley de movilidad jubilatoria", al tiempo que advirtió que desde este espacio "Vamos a defender a los abuelos en el Congreso".Finalmente, en declaraciones radiales el líder de la CTA y diputado nacional electo Hugo Yasky calificó de "aberrante" el intento de "ajustar el ingreso a los jubilados, cuando la mitad está cobrando la mínima es aberrante".