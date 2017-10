SAN VICENTE

Renunció la funcionaria que trató de "negros sin oportunidades" a los votantes que no eligieron a Cambiemos

Se trata de Sandra Mariel Giani quien estaba a cargo de la dirección de Deportes quien presentó finalmente la renuncia al intendente Mauricio Gómez (Cambiemos). Fue por los comentarios racista que vertió días atrás en la red social Facebook para hacer referencia como "negros sin oportunidades" a quienes no votaron por Cambiemos.

El intendente de Cambiemos de San Vicente, Maurico Gómez, recibió hoy la renuncia de Sandra Mariel Giani, la directora de Deportes que había proferido calificaciones racistas.“Ahora si viene uno de estos negros de mierda sin oportunidades de los que yo hablo, que no trabajan, que no estudian y te roban y te violan vas a dejar de ser tan comprensiva”, había escrito días atrás vía Facebook, Giani a la hora de hacer mención a los votantes de San Vicente que no eligieron a Cambiemos.Aunque aún se desconocen si la renuncia fue pedida o presentada genuinamente, lo cierto es que la dimisión fue aceptada por el jefe comunal oficialista.Cabe destacar que las referencias de Giani generaron rechazo en propios y extraños ya que no sólo desde el arco opositor repudiaron sus comparaciones racistas sino tambén desde el propio Pro: Roberto “Beto” Armirotti, presidente del partido a nivel local, había exigido al intendente que aplique "las sanciones correspondientes".