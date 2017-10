"Hay municipios que siguen viviendo de la teta de la Provincia"

El diputado provincial por Cambiemos, César Torres, habló sobre el proyecto de Presupuesto 2018 y la desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Asegura que no está cerrado el debate y que escucharán a todos los sectores, como a los del campo, quejosos por la suba en el Impuesto Inmobiliario Rural.

Tras el envío del proyecto de Presupuesto 2018 para la provincia de Buenos Aires, enviado por el Ejecutivo a Diputados y Senadores, los legisladores se aprestan a analizar los detalles y recibir la visita de los ministros de María Eugenia Vidal para afinar detalles, con la convicción de aprobar cuanto antes los requierimientos de la mandataria.En diálogo con el programa La Tecla en Vivo de Cadena Río (88.7 FM), César Torres, diputado bonaerense por Cambiemos oriundo de Vicente López, se refirió al paquete de leyes ingresado en el Legislativo y sus consecuencias para los habitantes de Buenos Aires.Sobre la anunciada desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), comentó que los municipios deberán también hacer el ajuste, ya que "es muy fácil pedir adelantos del Tesoro provincial o demandar al Ejecutivo, cuando debería ser tan fácil administrar bien los fondos municipales. Porque hay intendentes que no han tocado las tasas municipales y eso es porque siguen viviendo de la teta de la Provincia y ni siquiera han hecho inversiones en sus municipios".En relación al Presupuesto 2018, Torres comentó que contempla "una gran inversión en Educación, en Justicia, en Seguridad, en obra pública y con datos saludables para la gente como algunas reformas políticas y algunas reformas económicas que se van a hacer a los largo del año próximo"."Estamos trabajando para buscar los consensos que se necesitan en Diputados para acompañar esta decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal, además de los ministros que van a pasar por la cámara para contarnos de qué se trata, en qué se ajusta, en qué se sube y para qué nos va a servir a los bonaerenses", explicó.Por otra parte, en referencia a la suba del 50% en el impuesto Inmobiliario Rural y las quejas de los sectores del campo, dijo que "sabemos que las noticias sobre cambios presupuestarios asustan cuando uno los ve. Lo que estamos haciendo es poner en conocimiento a todas las áreas, además de invitar a todos los afectados a que vengan a intercambiar opiniones, porque nosotros no tenemos nada cerrado. La idea es que no tengamos que seguir poniendo en el impuesto las mejoras de la Provincia, por eso también la política va a tener un gran ajuste. Eso no va a salir del bolsillo del ciudadano de a pie, para decirlo de alguna manera".A manera de ejemplo comentó que "en la Provincia se detectaron 4 o 5 organismos que se dedican a trabajar con PYMEs, cuando debería haber uno dentro del ministerio de Producción. Y eso le sale mucha plata a los bonaerenses", añadiendo que "lo que no podemos es seguir tomando tanto crédito para seguir haciendo obras ni meterle más presión al vecino bonaerense".Acerca del endeudamiento previsto, que tendrá un máximo previsto de casi 60.000 millones, Torres dijo que "no será todo para obra pública, sino también para infraestructura, para modernización y para un montón de cambios que hay que seguir haciendo en la Provincia y que necesitamos los bonaerenses".