CON AUDIO

Alfonsín le exige más protagonismo a la UCR: "Tengo miedo que retrocedamos en justicia social"

Crítico, el diputado nacional y ex titular del Comité de la UCR bonaerense reclamó más influencia del radicalismo en las decisiones del Gobierno. Dijo que en los años que se lleva de democracia, existe una deuda importante en la situación social. "No veo actuar a la UCR consciente de su responsabilidad", dijo.

El diputado Ricardo Alfonsín apuntó contra el Comité nacional de la Unión Cívica Radical, a quien le achacó no haber influido lo suficiente en las decisiones del Gobierno nacional, al tiempo que expreso su temor de que hubiera un retroceso en materia social, área en la que dijo que no hubo avances sustanciales desde el retorno de la democracia."Si a mi me hubieran preguntado en 1983 que Argentina me imaginaba para 34 años después, seguramente hubiera respondido cosas muy diferentes a las que hoy puedo ver en la realidad. En eso sí tenemos una deuda grande. No digo que no hayamos progresado, tal vez no se note, porque a través del tiempo, los progresos muchas veces no se aprecian. Hemos progresado, pero mucho menos de lo que yo creía. Y tengo miedo de que retrocedamos", afirmó el dirigente a Cadena Río.En diálogo con el programa La Tecla en Vivo, el dirigente reflexionó al cumplirse un nuevo aniversario del triunfo de su padre el 30 de octubre de 1983 en las primeras elecciones que marcaron el retorno de la democracia en el país, luego de la dictadura militar. En esa línea, reconoció que se avanzó mucho a través de los años en "materia de libertades y derechos fundamentales", pero puso reparos a los avances en justicia social."La Unión Cívica Radical debería ser una garantía en el sentido de que eso no suceda [un retroceso en justicia social]. No la veo actuar consciente de su responsabilidad en las actuales circunstancias históricas", enfatizó el dirigente, quien de esa manera, apuntó de lleno contra el actual presidente del Comité, José Corral y el ex titular, Ernesto Sanz.Alfonsín puso como ejemplo la Convención Nacional de Gualeguaychú en 2015, donde se aprobó el acuerdo con el PRO. "La Unión Cívica Radical no participa en ningún proceso decisorio importante. Lo vengo reclamando desde hace tiempo porque, además, eso fue lo que dijimos". Y no se anduvo con vueltas. "No hicimos nada. Todo lo contrario. Y esa no es la mejor manera de ayudar. Si usted me pregunta quién es el más ayuda al partido: quien habla. Porque trato de evitar errores y, sin embargo, soy el que tiene que dar explicaciones", se lamentó.En ese sentido, Alfonsín dijo que no tiene temor a las discrepancias. Y pidió preguntar a los radicales cuándo se cambió la forma de pensar en relación a la política minera, el aumento de las tarifas, la designación de jueces por decreto y hasta la operación de dólar futuro."Nosotros la denunciamos por ilegítima. En marzo de 2016 se pagaron 75 mil millones de pesos a los beneficiarios que habían hecho esta apuesta financiera. No había plata, hubo que emitir, lo que aumentó la inflación, y esto codujo gente a la pobreza. ¿Por qué no les dimos bonos a una plaza y una tasa razonable? Si era una cuestión que incluso se estaba tramitando en la Justicia", apuntó.El dirigente remarcó que se mantiene dentro del partido y recordó que acompañó temas controvertidos como el pago a los holdouts y la salida del cepo. "El principal error de Cambiemos es de la Unión Cívica Radical. No haber influido más, no haber aconsejado más, como se aconseja más a un amigo o a un hijo. Estoy seguro que este presente podría ser mejor y, en consecuencia, el futuro también, si el partido hubiera actuado de otra manera".