CAMBIO DE DISCURSO

Bullrich y Garavano se desmarcan de Ocaña y ven a CFK en el Senado

El electo Senador por la Provincia y el ministro de Justicia creen que no hay elementos para que la ex presidenta no se siente en su banca. La candidata de Cambiemos había encendido las alarmas en la que puso en duda que vaya a asumir por supuestas impugnaciones.

La cantidad de millones de dólares que se han desviado, este es el desfalco que Cristina permitió #DeVidoPreso — Graciela Ocaña (@gracielaocana) 25 de octubre de 2017

Un par de frases de Graciela Ocaña, electa diputada nacional por Cambiemos el pasado 22 de octubre, encendió las alarmas y generó inquietud en varios frentes, incluido del propio.Fue aquella en la que puso en duda que Cristina Fernández de Kirchner pueda asumir como Senadora nacional, explicando entonces que "una vez que se presenten los pliegos, habrá que ver si hay impugnaciones y si la justicia hace un requerimiento como en el caso de De Vido".Como si fuesen bomberos, el senador electo y compañero de boleta de Ocaña, Esteban Bullrich y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, salieron al cruce de las especulaciones, realizadas en momentos de celebración por la destitución de Julio de Vido, en un claro cambio de discurso desde el oficialismo.Bullrich dijo que “hoy no hay ningún elemento para que Cristina no jure como senadora”, pidiendo al Poder Legislativo que no se ponga "delante de la justicia" y reconociendo que no hay elementos suficientes para impedir el juramento de la ex Presidenta. "Para mí, tiene que jurar y estar en el Senado", sentenció.A la voz del ex ministro de Educación se sumó la del mninistros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien señaló que no cree que puedan quitársele los fueros a Cristina, tal como ocurrió con el ex titular de Planificación."La verdad es que no le veo, no le veo", sostuvo, añadiendo que espera que los juicios contra la ex mandataria sigan avanzando naturalmente y que sea en los casos donde hay procesamientos que se eleve a juicio oral, para que el fiscal demuestre lo que debe demostrar. Y si no lo logra demostrar, que los jueces dispongan".La discrepancia de opiniones en el oficialismo no se evidencia sólo en el discurso, sino también en la estrategia a seguir: mientras unos quieren accionar para impedir la presencia de CFK en el Senado como táctica para atomizar a la oposición, otros prefieren que la cabeza visible de Unidad Ciudadana siga siendo un elemento de polarización.