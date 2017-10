Massista piensa en cambios, pero no sabe cuáles

El intendente de Necochea, Facundo López, adelantó que realizará modificaciones en su Gabinete luego de la derrota electoral a manos de Cambiemos. Eso si, las variantes son una incertidumbre.

En estado de alerta se encuentran los funcionarios de Necochea. Es que, el intendente Facundo López, advirtió que se encuentra en una etapa de análisis para realizar variantes dentro de su Gabinete. Dicho estudio, recae sobre toda la gestión y, de la misma manera que no hay nadie que tenga asegurada su salida, nadie tiene asegurada su continuidad.Cabe destacar que, en la comuna, la fuerza massista al menos logró superar la polarización y los ediles se ubicaron en el segundo escalón. No obstante, la diferencia electoral fue de casi 10 mil votos. Cambiemos, con 24.943 votos y el 42,89 por ciento de respaldo, Un País con 15.129 votos y 26,01 por ciento, y tercero llegó Unidad Ciudadana con 11.406 papeletas y 19,61 por ciento.Ante dicho panorama, López estudia hacer cambios y así lo señaló: “evaluaremos áreas y secretarias e iremos confirmando los cambios que tenemos pensado hacer de acá a fin de año. Es cierto que estamos llegando a la mitad del mandato y es necesaria una renovación”.En ese sentido, manifestó que cada dependencia “se hará en forma separada y me voy a tomar el tiempo necesario para llegar a la mejor decisión para hacer un nuevo gabinete que nos permita, en estos próximos dos años, llegar a la gente y terminar de poner de pie a Necochea” y afirmó que “a medida que vayamos teniendo alguna confirmación lo vamos a dar a conocer”.A su vez, no descartó modificaciones en el organigrama municipal, de manera de oxigenar algunas áreas que tienen muchas dependencias a su cargo y así optimizar la labor de funcionarios y trabajadores municipales.