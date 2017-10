FRAUDE

Junín: cambios en el Gabinete y sospecha de administración fraudulenta

Pablo Petrecca, jefe comunal del distrito de la Cuarta sección electoral, removió de su cargo al Jefe de la Inspección General, por un presunto faltante de materiales. Lo denunció y aguarda la resolución judicial.

En las últimas horas, desde la municipalidad de Junín se informó la remoción de su cargo al Jefe de la Inspección General, Walter Ledesma. No obstante, el movimiento no quedó enmarcado en un simple cambio de equipo una vez transcurridas las elecciones de medio término.Es que, el hombre en cuestión, previo a ser separado de su cargo, fue denunciado por “Peculado” públicamente y ante la Justicia por el jefe comunal de la ciudad, Pablo Petrecca.En definitiva, el intendente acusó el faltante de materiales para la construcción y que la responsabilidad estaría directamente vinculada a Ledesma. Conforme a los trascendidos, dichos materiales habrían sido descubiertos en un lote privado de una persona cercana al funcionario desplazado.Así las cosas, luego de la presentación de Petrecca ante la fiscalía, el propio alcalde se refirió a lo sucedido y señaló vivir “con dolor” por lo sucedido. “Le depositamos la confianza, pero estamos con la seguridad de haber tomado la decisión correcta. Con todos fuimos muy claros: les dijimos que no íbamos a permitir actos de corrupción, que íbamos a cambiar la forma de hacer política”, afirmó.“Lamentablemente encontramos una irregularidad en Inspección General, llegó a mi despacho por los controles de auditoría. Encontramos un remito por una compra de materiales que debían ser destinados a una reforma en el municipio, y solamente se bajaron dos cosas y el resto fue desviado a un lote privado”, indicó Petrecca sobre la denuncia.De esa manera, sentenció que “la decisión fue con dolor porque es parte del equipo que uno mismo eligió, pero con total seguridad. Se hizo la denuncia para que la Justicia investigue este hecho, no puede tolerarse. No se puede confundir lo público con lo privado, hay que ser muy claros en esto”.