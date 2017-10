2018 A LA VISTA

"Cambio cultural": desde adentro, Cambiemos le hace "ok" al recorte en la Legislatura

Tal como adelantó este medio tiempo atrás, la gobernadora María Eugenia Vidal busca recortar los gastos políticos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para lograr un ahorro de 2500 millones de pesos.

"El presupuesto de la Legislatura se nutre del 1,5 por ciento del presupuesto general; nosotros apenas asumimos en diciembre de 2015, desde el Ejecutivo hemos reducido en alrededor de un 20 por ciento los cargos políticos, esto fue muy importante y es una tendencia que queremos se expanda a la Legislatura provincial", precisó el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, en declaraciones a Radio Mitre.Y el convite, por supuesto, no cae del todo bien en muchos de los integrantes de la Legislatura, aunque prefieren no decirlo en voz alta, como para no quedar mal. Pero también están los que se animan a decir que la idea está bueno, aunque tampoco caiga del todo bien."Cuando hablamos de recortar gastos para la política, creo que es justo, los políticos debemos dar el ejemplo y tener austeridad. No podemos, quienes hacemos política, tener privilegios que no tienen los demás", sostuvo el diputado Eduardo Barragán, hombre de la Séptima sección.Y en ese sentido, hizo referencia a un cambio cultural en la manera de hacer política. "Todo esto te marca un cambio cultural claro, que se plasma en la inclinación de la gente hoy por Cambiemos", dijo el legislador angelicista y añadió que "los resultados obtenidos el domingo nos dan mucha más responsabilidad. El que impuso este resultado y ganó fueron los bonaerenses".Volviendo al recorte pretendido por Vidal y las palabras de Salvai, este resaltaba que la idea es que en un consenso de todos los bloques opositores, se haga un ajuste de los gastos y puedan modificar esa ley, que fija el presupuesto legislativo en un 1,5 por ciento del presupuesto general"."La idea es intentar reducir hasta 2500 millones de pesos, lo que representa, para que la gente entienda, poder completar el proyecto del SAME, de las ambulancias de emergencia, en todo el Conurbano", remarcó.Salvai explicó que "ese 1,5 por ciento era solamente del presupuesto de la Administración Central del Ejecutivo, pero en los últimos años de [el exgobernador Daniel] Scioli, para no subir ese porcentaje y seguir haciendo crecer el presupuesto legislativo, se incluyó (en esa base de la Administración Central) a los organismos descentralizados, como Arba, Lotería, el organismo del medio ambiente, etc., con lo que ese 1.5 representó mucho más".