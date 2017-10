AHORA Sí

Tras tsunami amarillo, el peronismo del interior dice que se anima ante CFK y el Conurbano

Otra vez el peronismo del interior se queja de la actuación del peronismo del GBA. Sienten que se quedaron afuera de la verdadera pelea y que eso también tiene que ver con la derrota de Unidad Ciudadana. "Nosotros no estamos, no figuramos y por eso no nos votan", cuenta a La Tecla.info un ex alcalde de la Cuarta.

Luego de la reunión del PJ bonaerense en la que se convocó a la totalidad del Justicialismo, incluidos Sergio Massa y Florencio Randazzo, el ex mandamás municipal rechazó el convite y resaltó que "otra vez se intenta organizar todo desde el Conurbano, y así no sirve"."Sin los votos del interior de la Provincia, donde más poderío tiene Cambiemos, nunca vamos a poder ganar; ya no alcanza sólo con la Tercera", se queja la fuente y añade que "por ejemplo, los votos de La Matanza cada vez son menos, ya no son suficientes para ganar".Además, en el mismo sentido, un legislador provincial señala que "con la excusa de la cantidad de sufragios y la representatividad, nosotros estamos cada vez más lejos del armado y la discusión; ni siquiera nos sentimos representados por la lista; ni siquiera sabíamos quién era Fernanda Vallejos", completa.Todavía no hay reuniones en vista, todavía cuesta levantarse de la gran paliza amarilla; pero de a poco empiezan a cruzarse llamados y alguna que otra idea a futuro. Incluso, de las charlas, son parte kirchneristas, ex kirchneristas y también randazzistas. El massismo también quiere, pero por ahora busca la estabilidad interna.¿Se animará esta vez el PJ del interior a hacerse notar? Hubo un intento en la previa de estas legislativas, pero no prosperó. Los muchachos y muchachas, cuando por entonces los protagonistas eran los Esmeralda y los Fénix, se hicieron llamar Grupo Establo o Los del Interior. Pero se quedaron en el amague, se dejaron comer por el Conurbano."No me representa el peronismo del Conurbano, en esa foto me representan los intendentes del interior y nada más", dijo a este medio un mandamás que viene de jugar con el Frente Justicialista y que está dispuesto a volver a hacerse escuchar, como sucedió en aquel populoso encuentro de Cañuelas en el que parecía que la Segunda, la Cuarta, la Quinta, la Sexta y la séptima sección iban a tener peso en las listas nacionales.Por caso, en ese cónclave de septiembre de 2016, el paceño Mario Ishii, uno de los popes del peronismo del Conurbano, se ponía la camiseta del interior y le pegaba duro al diputado Máximo Kirchner por ser el responsable del armado de las nóminas que no incluyen a "los compañaeros" de tierra adentro.Aquel empuje y entusiasmo, como se dijo, quedó en la nada y los jefes comunales del interior, de a poco, se dejaron absorber por sus pares del Gran Buenos Aires, que también de a poco, sucumbieron de a uno ante el poder electoral de la ex presidenta Cristina Fernández; porque vale decir, al principio, ninguno de los famosos grupos quería saber nada con la electa senadora.Así las cosas, tras la tercera derrota consecutiva, ahora sí parece que se viene la renovación. ¿De dónde va a surgir y quiénes serán las cabezas? No se sabe. Lo que sí es seguro es que el interior se anota y ya de entrada hace berrinches contra los poderosos del Conurbano. Por ahora, por lo bajo. Habrá que ver que pasa más adelante.Un dirigente optimista dice que sí, que es ahora y explica que "todo bien con el Conurbano y sus votos, pero entre ellos y la necedad de Cristina nos condujeron a perder la tercera al hilo". Otro, más pesimista, dice que "vamos a ser bochinche hasta seis meses antes de las elecciones y al final otra vez nos unirá el espanto K". El final de la historia será en octubre de 2019.