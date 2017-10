PALO Y PALO

Desde el randazzismo reparten críticas a CFK y Macri

El dirigente randazzista Alberto Fernández repartió críticas para Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri al tiempo que habló sobre la actualidad peronista.“Cristina Kirchner hizo una gran elección, pero no es su momento”, postuló el ex jefe de Gabinete de la Nación en FM La Patriada. En ese sentido, sostuvo: “Los divos y las divas tienen que guardarse, ya nos llevaron a la derrota varias veces”.Para Fernández, “el único que ganó con la candidatura de Cristina es el gobierno". Pero además también cruzó al Jefe de Estado al sostener que “Macri está montando su propio relato. No espero nada de la reunión del lunes. Es un gobierno de trapo que está a la deriva, se le agotaron las recetas”.Sobre la actualidad del Partido Justicialista, el dirigente consideró: “Hay que unir al peronismo, sin mezquindades, ni divas ni divos. No puede ser que nos sigamos peleando entre nosotros mientras el gobierno aumenta su caudal de votos”.Y agregó: “Si queremos rearmar el peronismo, tenemos que dejar de hablar del pasado”. Por tal motivo, aseveró: “Estoy dispuesto a sentarme a hablar con Cristina Kirchner para buscar una salida hacia el futuro”.