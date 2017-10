LEGISLATURA

El oficialismo apura la discusión por la adhesión a a ley de ART

Luego de que la bancada oficialista pidiera que la adhesión a la ley de ART sea girada de la comisión de Trabajo y Legislación Social a la de Presupuesto e Impuesto, este martes 31 de octubre legisladores de ambos ámbitos de discusión se reunirán a las 17 horas en el salón Cafiero para comenzar el visto bueno provincial.

El Presupuesto 2018 no será la única ley que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, buscará sacar antes de la nueva conformación que se plasmará en la legislatura después del 10 de diciembre.Luego de que la bancada oficialista pidiera que la adhesión a la ley de ART sea girada de la comisión de Trabajo y Legislación Social a la de Presupuesto e Impuesto, este martes legisladores de ambos ámbitos de discusión se reunirán a las 17 horas en el salón Cafiero para comenzar el visto bueno provincial.Como es sabido, en el Senado bonaerense yace trabada la adhesión a la ley de ART que tiempo atrás el presidente Mauricio Macri le pidió a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.Con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense, la iniciativa se trabó en el Senado, donde su titular, el vicegobernador Daniel Salvador, todavía no logró aceitar la muñeca política que la ley requiere para superar esa instancia, luego de que el bloque del Frente Renovador y las bancadas peronistas se congeniaron para ir demorando la discusión en la comisión de Trabajo.Como adelantó La Tecla, la semana pasada una jugada del senador de Cambiemos, Gustavo De Pietro puede dar vuelta esa discusión debido a que solicitó que el debate interno cambie de comisión y pase a la e Presupuesto e Impuesto que preside la legisladora aliada del oficialismo, Malena Baro (monobloque Arturo Illia).Así las cosas, el giro tiene como fundamento político esquivar la falta de quórum que la sinergia peronista (en todas sus versiones) le viene negando.La clave está en el número de senadores que integran ambas comisiones. Mientras que en la que está frenada son 9 los representantes y sólo 3 de ellos están vestidos de amarillo, en la de Presupuesto e Impuesto son 14 los alfiles y 7 de ellos son receptivos a Cambiemos (5 son del bloque propio y 2 aliados).Ese nuevo esquema dejaría a una sola voluntad de distancia para empezar el camino de la aprobación a la adhesión a la ley de ART ya que Cambiemos necesitaría, en ese ámbito, de 8 legisladores.Cabe destacar que la iniciativa que Macri impulsa, tiene varios puntos polémicos y fue ampliamente rechazada por el mundo gremial no sólo bonaerense sino también de todas las provincias.Algunos de sus items más resistidos es el que establece que los accidentes y enfermedades laborales son competencia de los tribunales del trabajo. Otro de ellos radica en el hecho de que el funcionamiento de las comisiones médicas sea de carácter previo y obligatorio para todos los trabajadores."La ley avanza sobre los derechos de los laburantes y fue ampliamente resistida por la oposición y los gremios del sector público y privado