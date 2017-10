DEFINICIONES

Bullrich quiere un Cambiemos "humilde" para encarar la etapa post elecciones

El senador electo de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, señaló que después de las elecciones del domingo pasado nota "otra mirada" respecto del oficialismo "como organización política" y reiteró que el triunfo "no es un cheque en blanco" para el Gobierno.

El resultado de las elecciones comienza, de a poco, a ser asimilado por oficialistas y opositores. El senador electo de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich apuntó que puertas adentro haberle ganado a Cristina hizo que Cambiemos "tomara conciencia del gran empujón que esto le da al cambio"."Esto es una responsabilidad extra, pero no hay que engañarse si la política te empieza a mirar distinto porque ganaste una elección. Mauricio (Macri) lo dijo justo en la conferencia de prensa: que el poder no te tiene que cambiar, no hay que perder la esencia ni eso que te hace ser quien sos", aseveró en una entrevista realizada por Clarín.En ese sentido, sostuvo que la gente "votó por un estilo" y apuntó: "es un voto contra el relato, la mentira, la corrupción, la agresión y la confrontación, las peleas. Por eso no lo quiero personalizar. Porque si no volvemos a lo mismo y es importante que le demos dimensión a los valores negativos o positivos y que empecemos a hablar de las buenas formas con la que vamos a encarar el futuro".Además sostuvo que nota "otra mirada" respecto a Cambiemos como organización política: "En algún momento pudieron haber tenido dudas sobre si íbamos a poder enfrentar una elección de medio término y eso ya lo pasamos"."Ahora se reconoce el trabajo de un equipo con mucha, mucha sensibilidad y que sabe de la necesidad de mantener el gradualismo en las reformas y las propuestas", agregó.Por último, apeló a la"humildad" como el valor guía para el oficialismo en la etapa post electoral:"De Mauricio para abajo todos somos conscientes de que esto no es un cheque en blanco, que si algo ha pasado el domingo es que aumentó nuestra responsabilidad de no creérnosla, de no dejar de hacer lo que estamos haciendo"."Los votos no tienen dueño y, si dejamos este camino, la gente va a dejar de acompañarnos y no nos va a ir bien. Yo, por ejemplo, el domingo a la noche llamé a los candidatos que enfrentamos en la elección, porque me pareció que la sociedad nos está pidiendo empezar a tender puentes", putualizó.