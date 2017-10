DECLARACIONES

"El Gobierno quiere tener una oposición sumisa"

Así lo señaló el dirigente kirchnerista y titular del Instituto Patria Oscar Parrilli. Cruzó al juez Claudio Bonadío y advirtió por la detención del exministro Julio de Vido.

Todavía resuenan las repercusiones de la nueva citación del juez Claudio Bonadío a Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, el titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli, afirmó que “la causa por la que Bonadío cita a Cristina Fernández de Kirchner es una barbaridad jurídica”.Asimismo, no dudó y sacó en defensa de la exmandataria los antecedentes del Juez que lo inhabilitan para ejercer la Justicia ya que, según Parrilli, está acusado por haber encubierto el atentado de la AMIA.“Se nota la animosidad de Bonadío ya que firmar un convenio con un país no es un acto delictivo”, señaló y explicó que “el Gobierno trata de tener una oposición sumisa y sujeta a los designios y arbitrariedades del PEN. Por eso genera cortinas de humo permanentemente, para que sigan aumentando las tarifas, los salarios por debajo de la inflación, la apertura de importaciones indiscriminada”.En ese marco, en declaraciones radiales se refirió al Caso De Vido: “no esperaron que la Justicia avance. Él nunca se negó a una indagatoria, nunca eludió a la justicia”.“El bloque del FPV-PJ no bajó al recinto porque denunciaron que era una arbitrariedad tremenda", infirió. A su vez, consideró que “en este caso no rige la presunción de inocencia, se presume que Julio De Vido es culpable. En el caso de Macri ha sido al revés, asumió procesado y le cerraron las causas por Panamá Papers. ¿Y el caso de Aranguren y el del hermano de Macri que lavó 35 millones de dólares?”“Cuando se trata de los diputados de Cambiemos que están imputados dicen que hay que esperar a que la Justicia avance y a Julio De Vido lo meten preso por las dudas", se preguntó. "Todos los argentinos deben estar preocupados porque esta no es la Justicia que quieren. La historia demostrará que la gran injusticia que se cometió con Julio De Vido forma parte de la persecución mediática y judicial contra la ex presidenta, dirigida y orquestada por Macri y sus jueces sumisos", finalizó el ex Secretario General de la Presidencia.