DESDE VARELA

Apuntado, Máximo llamó a confrontar con el Gobierno "sin miedo y con respeto"

El actual diputado por Santa Cruz, encabezó el acto homenaje a su padre a 7 años de su muerte. Lo acompañó el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y el diputado electo, Julio Pereyra. Esta semana pidieron su desafuero.

En el séptimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, su hijo, el diputado nacional por Santa Cruz, Máximo Kirchner dirigió este viernes un duro discurso contra el Gobierno al que acusó de “enfermo” y de querer “gobernar con miedo”, a poco del resultado electoral que consolidó al Gobierno como espacio político.Máximo, quien busca cimentar su liderazgo en el sector más duro del peronismo, se despotricó contra el macrismo en Florencio Varela donde encabezó el acto homenaje al ex presidente de la Nación, junto al presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y al ex intendente de ese distrito y diputado provincial electo, Julio Pereyra.El líder de La Cámpora, dijo, por su parte, que se sentía orgulloso de que sus padres fueran Néstor y Cristina y no que fueran Franco Macri o Alicia Blanco Villegas, en alusión a los padres del actual presidente, que proviene de una clase social alta.“Quieren gobernar con miedo”, fue una de las declaraciones más fuertes que lanzó. “Uno ve cómo tiene que salir la familia (Maldonado) a pedir por favor que las redes sociales y los trolls no los agredan más. Las barbaridades que le dicen a esa familia, que todavía ni siquiera pudo enterrar el cuerpo", enfatizó.Máximo se rodeó de dirigentes del kirchnerismo duro. Del acto participaron el director de la extinta AFSCA, Martín Sabbatella, el ex viceministro de Desarrollo Social, Carlos Castagneto, así como los diputados electos Mónica Macha y Leopoldo Moreau.El caso Maldonado fue uno de los ejes más importantes. "En vez de reclamar para que apareciera, decían que podía estar en Chile y haber hecho un sacrificio, que era no ver nunca más a quienes quería en favor de la causa mapuche. Hay que ser enfermos. Están enfermos, creen que pueden hacer cualquier cosa".Máximo, a quien parte de la oposición le busca quitar sus fueros, llamó a confrontar con la “inmadurez del poder” “sin miedo, con respeto y en democracia". "Se les está yendo la mano. Con la vida no se juega”, señaló.Tras la detención de Julio de Vido, el diputado por Santa Cruz fue uno de los señalados en tener que ser desaforados. Sin embargo, el pedido no vino del oficialismo sino del diputado Julio Raffo, enrolado en las filas del Frentes Renovador, cuyo mandato expira este año. Como en el caso De Vido, el proyecto tiene que ser analizado en la Comisión de Legislación General, que preside el macrista Daniel Lipovetzky.