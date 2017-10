RECORRIDA

Cambiemos salió a festejar el triunfo electoral con un timbreo "de agradecimiento"

Después de la victoria de Esteban Bullrich – Gladys González en las elecciones de medio término, el oficialismo retomará las actividades en las calles para agradecer el voto de confianza de los vecinos. La actividad comenzó a las 10 y fue a nivel nacional.

Los timbreos de Cambiemos ya son una marca política del gobierno nacional y bonaerense. La herramienta de diálogo cara a cara con los vecinos, que surgió con el sello de PRO y se adhirió sin inconvenientes a la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el partido Fe, se ha convertido en la punta de lanza de la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.Inclusive, los timbreos fueron protagonistas de dos de las discusiones más acaloradas del oficialismo en lo que va del año.En primera instancia, la propia Gobernadora convocó a todo su Gabinete, sin excepción de las segundas, terceras, cuartas líneas, legisladores e intendentes, para exigirles que retomen el mano a mano con los vecinos. Fue al principio del año, la charla duró poco menos de media hora y el mensaje fue claro: un timbreo cada quince días, no se olviden de hablar con los vecinos.Después, ya con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias desandadas y con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner sobre la mesa, el propio Ejecutivo bonaerense decidió priorizar la gestión por sobre las recorridas. “Gestión, gestión, gestión”, repetían desde los altos mandos de Cambiemos en la Provincia.No obstante, a los pocos días se dio marcha atrás y con el consejo de Jaime Durán Barba, se decidió realizar un timbreo todos los sábados hasta la veda electoral. Así ocurrió, y durante los últimos fines de semana de un mes y medio, los funcionarios, candidatos y dirigentes de Cambiemos salieron a las calles.Ahora, con la consolidación de la victoria de la alianza sobre Unidad Ciudadana, se llevó a cabo el primer timbreo post electoral. En definitiva, el objetivo del mismo fue agradecer a los vecinos el voto de confianza a Mauricio Macri y Vidal.Cabe destacar que, tal como anticipó La Tecla.info, no tuvo el mismo impacto que los anteriores ya que muchos de los dirigentes oficialistas de la Provincia han decidido tomarse vacaciones después de la campaña y por eso no estarán en las calles.La cita, fue a nivel nacional, y comenzó a las 10 de la mañana de este sábado. Al respecto el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales Alex Campbell manifestó que “nunca vamos a perder nuestra identidad que tiene que ver con estar cerca de los vecinos, cerca de la realidad para después trabajar incansablemente en resolver los problemas de la gente”.