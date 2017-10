Con FIM o sin él, "la obra pública no se va a parar"

El Vicegobernador y presidente de la UCR bonaerense admitió que los intendentes radicales están preocupados por los fondos para infraestructura que reciben los municipios. Respaldó el Presupuesto 2018 y negó recortes en contratos de empleados públicos.

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, se reunió hace horas con los intendentes radicales, luego de las elecciones legislativas del pasado domingo.En diálogo con el programa La Tecla en Vivo de Cadena Río (88.7 FM), el presidente de la UCR bonaerense aseguró que durante el cónclave hicieron "un análisis de los resultados de los comicios, convencidos de la decisión que tomamos hace dos años en Gualeguaychú y que nos permite ser parte de este momento tan importante que vive la Argentina, la Provincia y los municipios de recuperar la confianza en un gobierno democrático".En cuanto a la posible desaparación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), dijo que "ese fondo, que fue de 10.000 millones el primer año, que fue 70% para obra pública y 30 para seguridad y el segundo de 8.500 millones para obra pública, nos ha dado la posibilidad de empezar cumplir con una gigantesca deuda social en cuanto a infraestructura. Por eso todos los intendentes expresaron que sería bueno continuar, a pesar de que lo que es un hecho es que no se va a parar la obra pública".En cuanto al Pacto Fiscal que la administración de María Eugenia Vidal propondrá a los jefes comunales, Salvador dijo que "se va a tratar de encontrar concenso para no incrementar las plantas, con pautas que nos permitan disminuir el déficit. Sin reducir personal pero tampoco ampliándolo"."Uno hoy ve que hay obras en rutas, en rutas, en escuelas, en hospitales, en las cuencas de los ríos para evitar los problemas que provocan las inundaciones", ejemplificó.En este sentido, comentó que las reformas planeadas apuntan a tener una administración estable, segura y que garantice tanto el crecimiento económico. Pero no va dirigido a recortes de empleados sino a garantizar que no haya una suma hacia adelante".