POST ELECCIONES

Las fugas en el massismo no se terminan: cuáles fueron los últimos pases

El mal resultado de las legislativas dejó al espacio 1País con pocas posibilidades de recuperarse de cara al 2019. La huida hacia el oficialismo, la constante del territorio bonaerense

A menos de una semana de las elecciones, a Sergio Massa no le da el músculo para contener a los propios. Las fugas, que ya se habían extendido a lo largo y ancho de la Provincia luego de las Primarias, siguen siendo la constante de un espacio que compitió en agosto con la expectativa de un escenario dividido en tres, y que no pudo resistir la polarización creciente entre Cambiemos y Unidad Ciudadana.En estas horas, la Legislatura bonaerense es el epicentro del conflicto, con 4 senadores que dicen haber renunciado, mientras que desde el espacio aseguran que fueron echados por "falta de compromiso". Pero no es el único lugar en donde hubo sorpresas.En Lanús, el distrito comandado por el oficialista Néstor Grindetti, el jefe comunal amarillo logró una nueva adquisición: el edil massista Carlos Simino. Así lo comunicó a través de las redes sociales el Jefe de Gabinete local y electo diputado provincial Adrián Urreli‏, quien compartió la foto de rigos con el Secretario General Adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda y Concejal de Lanús.Así las cosas, habrá que ver si el tigrense logra reinventarse tras la derrota o si las diversas fracturas en el espacio por los malos resultados y las disconformidades en torno al armado de las listas terminan por ser el tiro de gracia para el líder de 1País.