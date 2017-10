PANORAMA POST ELECCIONES

El día después de la reunión: el PJ abrió la puerta pero el randazzismo por ahora no entra

Apenas cuatro días después de la victoria de Cambiemos por sobre Unidad Ciudadana, el PJ bonaerense se reunió en la sede de Matehu y además de oficializar el llamado a elecciones para el 13 de diciembre, convocó a la unidad del peronismo, con todos los sectores adentro.

Todos. Incluso, Randazzo y Massa, a quienes justamente muchos culpan de la derrota del peronismo. También se convoca a Cristina, pero a que sea parte, no a que conduzca.La ecuación aparece como difícil, pero jamás imposible; sobre todo porque se trata de los muchachos de Perón."El objetivo es empezar a plasmar la unidad, llamar a otros compañeros, efectivizar la apertura, eso es lo que hay que hacer, ir en busca de esa unidad tan necesaria", dijo ante La Tecla.info el mandamás de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y aclaró que "la referencia es para todos quienes se sientan y sean oposición al gobierno neoliberal de Mauricio Macri".Sin embargo, por el momento no hay respuestas, al menos favorables. Una fuente cercana al ex hombre de los trenes manifestó que es precipitado aún hablar de la reorganización con miras a las presidenciales 2019. "Están locos", sintetizó al ser consultado por el convite realizado ayer."Hasta que Florencio (Randazzo) no se manifieste no debería hacer ninguna declaración. Yo siempre me mantuve bastante alejado de las declaraciones del Partido Justicialista a nivel nacional, pero me parece bastante inoportuno el cónclave y la invitación, tanto de provincial como nacional", sostuvo la fuente consultada.Agregó que "no es el momento de hacer ninguna convocatoria, están locos; hay mucha confusión en el peronismo y en la gente, falta claridad", y resaltó que "hoy por hoy el Partido Justicialista no tiene legitimidad alguna, ese llamado es lo mismo que prenderse fuego, es como festejar Navidad en Carnaval".Además de Ferraresi, ayer también el otrora randazzista Alfredo Fisher, mandamás de Laprida, quien dijo que "estamos juntos y con la voluntad de abrir el partido, intentando volver a tener el protagonismo que siempre tuvimos, ese protagonismo que hace que el peronismo sea necesario en los momentos más duros de la Argentina".En tanto, ante la convocatoria de Cristina, el jefe comunal dijo que "el peronismo tiene 70 años, en los cuales superó un montón de situaciones coyunturales" y resaltó que "Néstor y Cristina representaron en el peronismo moderno los valores más grandes, pero eso no quiere decir que haya que subsumir al PJ dentro de una de las corrientes".