ENOJO

El campo se chivó con el aumento en el inmobiliario rural

Carbap consideró una barbaridad el incremento del 50% anunciado por el gobierno provincial. Dicen que los engañaron porque les habían dicho que no superaría los 20 puntos. Prometieron analizar el paquete completo de medidas.

El anunciado incremento del 50% en el impuesto inmobiliario rural anunciado ayer por el gobierno provincial no cayó nada bien en las organizaciones del campo, que han comenzado a hacer público su descontento.La primera en despotricar fue Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), cuyo titular, Matías Velazco, calificó como "una barbaridad" la medida, indicando que la suba "no tiene relación con el cambio que hubo en la economía"."A priori es una mala noticia; es una barbaridad, no acompaña a la inflación ni a las paritarias", dijo De Velazco, añadiendo que "el Gobierno piensa que el campo tiene todos los problemas solucionados con la devaluación, la rebaja de las retenciones y la quita de los ROEs (trabas para exportar), pero no es así".El dirigente ruralista confió que funcionarios de la Provincia les habían asegurado que la suba iba a acompañar a la inflación, ubicándose cerca del 20 por ciento. "Dijeron que no habría sopresas y esto no tiene relación con el cambio que hubo en la economía".Además, Velazco consideró "un cuento" la estimación hecha por el gobierno bonaerense en el sentido de que el aumento en el inmobiliario rural significará un incremento de hasta 60 pesos para la mitad de los productores.También se refirió al argumento oficial de que hacía doce años que no se actualizaba el valor fiscal de los inmuebles, expresando que "este mismo año revaluaron, vía formulario 911, unas 17 mil partidas", un mecanismo similar al que utilizó el gobierno de Daniel Scioli.Finalmente, aseguró que Carpab analizará más en profundidad el paquete de medidas anunciado por la administración de María Eugenia Vidal, que incluye, además, una exención para los emprendimientos que facturen hasta 3 millones de pesos, además de una rebaja para las carnicerías que llevará el porcentaje del 3,5 o 4 por ciento al 2,5.