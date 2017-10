POST-LEGISLATIVAS

"Si el peronismo no moderniza sus campañas va a seguir perdiendo elecciones"

El analista político Sergio Berensztein analizó los resultados de las legislativas. Las modernas técnicas de Cambiemos frente a las "del siglo XX" de los demás partidos. El "prometer mucho y no hacer nada" vs. el "prometer poco y hacer". ¿Es un gobierno neoliberal?

A cinco días de las elecciones legislativas, que dieron un enorme respaldo al oficialismo, continúan los análisis tratando de entender qué pasó y por qué la ola amarilla se expandió por buena parte de la geografía argentina.En diálogo con el programa La Tecla en Vivo de Cadena Río (88.7 FM), el analista y consultor político Sergio Berensztein aseguró remarcó la diferencia entre las campañas que hace Cambiemos y las que hace el resto de partidos que, a su juicio, les saca una gran ventaja por su modernidad."Las demás fuerzas proponen técnicas malas, del siglo XX y que todos saben que ya no sirven frente a técnicas muy sofisticadas como la de microsegmentación de audiencias o de electores potenciales a los cuales les llegan mensajes específicos. Por eso el peronismo y la oposición va a seguir perdiendo mientras no tenga en cuenta estas estrategias y no se modernice".El analista expresó que "es imposible entender lo que pasó el domingo sin focalizar en la obra pública, además de la calidad de la política social. Cambiemos propone un Estado eficiente, por lo que es un error garrafal decir que se trata de un modelo neoliberal como dicen la izquierda o el kirchnerismo. Es una visión sesgada, ideológica que no se corresponde con la realidad".Berensztein dijo, además, que "se trata (la de Cambiemos) de una propuesta política que trata de tener en cuenta las demandas de la sociedad, no de arriba hacia abajo sino, como repite el presidente y también sus laderos, que se convierte en un catalizador de las cosas que la sociedad quiere hacer y respeta lo que la sociedad no quiere hacer"."En la política tradicional los políticos se ven como transformadores profundos de la sociedad, casi desde un rol revolucionario. En el caso de Cambiemos, por el contratio, propone una visión más moderada, reformista, no una política de shock. La política tradicional se asocia a prometer mucho y no hacer nada y la política del oficialismo es prometer poco y hacer mucho". agregó.Acerca del presente y futuro de Cristina Fernández de Kirchner, el analista señaló que "pese a haber perdido la elección sigue manteniendo un considerable porcentaje de votos en la Provincia", mientras que acerca del peronismo dijo que "está metido en un problema que puede ser su solución: no tiene líder"."Con tal de mantener el poder han hecho cosas absurdas como el pacto con Irán, han hecho seguidismo acrítico y han pagado un precio enorme por eso. Entonces al no tener un líder claro, el peronismo tiene la oportunidad de convertirse en un partido democrático".