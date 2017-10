POST ELECCIONES

CFK se desentiende del PJ y plantea agenda internacional antes de asumir su banca

La ex mandataria dejó trascender que evalúa una agenda internacional que retome actividades suspendidas a principios de año y que incluya conferencias nuevas en México, España, y Portugal.

La ex presidenta de la Nación y flamante senadora electa por la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, dejó trascender que estudia retomar la agenda internacional pendiente antes de asumir su banca en la Cámara alta.Ahora, CFK estudia otros pedidos de conferencias a los que ya tenía pautados y cuyo fin es el de incrementar su imagen en el exterior. Lejos de tener un bajo perfil, pese a la reciente derrota, la ex mandataria guarda como objetivo como acumular adhesiones a su figura.La agenda internacional, por otro lado, la excluye –al menos, en persona– de los movimientos internos en el Partido Justicialista de la Provincia, que debe renovar su conducción a fin de año.Hay una fuerte presión para que el kirchnerismo quede relegado de los espacios de poder. A eso se suma las investigaciones reactivadas en la Justicia contra funcionarios kirchneristas, que pusieron en los últimos tras las rejas a Julio De Vido.En ese sentido, la agenda internacional le otorga prestigio en el exterior y la aleja del controvertido plano local. En particular, piensa retomar la agenda que suspendió motivada por el fallo de la Corte Suprema que le otorgó el beneficio del 2x1 a un acusado por delitos de lesa humanidad.En aquella oportunidad estaba prevista su presentación en The Oxford Union, la sociedad de debate más importante de la Universidad de Oxford (Gran Bretaña), actividad que puede ser reprogramada para que coincida con la invitación a participar de la Latin America Conference 2017.En el último tiempo CFK recibió invitaciones, como la del diputado y ex candidato a presidente por La France Insuomise, Jean-Luc Mélenchon que le propone participar en la Jornada Internacionalista que su fuerza política organiza el 24 de noviembre en París, en vísperas de la Convención del 25 y 26 de ese mes.A ella, se suman actividades en Barcelona y Madrid (España) por iniciativa de Podemos y disertaciones en Lisboa y Coimbra (Portugal) organizadas por la Fundación José Saramago y el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra. También se encuentra pendiente la propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México para realizar dos conversatorios en esa casa de estudios.En la gira del pasado mayo por el viejo continente, Cristina estuvo en Atenas donde se entrevistó con el Primer Ministro Alexis Tsipras y el presidente del Parlamento griego Nikos Voutsis y expuso en una conferencia organizada por el partido Syriza. Luego se trasladó a Bélgica donde dictó una conferencia en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, organizada por el grupo de Eurodiputados GUE/NGL (Podemos, Izquierda Unida-España; Partido Comunista Portugués, Front de Gauche-Francia; Die Linke, Alemania; Syriza-Grecia; Sinn Féin-Irlanda).