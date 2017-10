¿TRAICION?

Cacería de brujas massista: Un País borró del bloque a cuatro senadores por "falta de compromiso"

Alfonso Coll Areco, Juan Curuchet, Hernán Albisu y Gabriel Pampín fueron separados del massismo por su dudosa actuación durante la campaña electoral que dejó a la alianza Un País tercera y a treinta puntos del primer puesto. Desde el sector cuestionado le señalaron a La Tecla.info que ya tenían decidido la intención de retirarse del espacio desde antes.

“El frente 1País de la provincia de Buenos Aires comunica la decisión de apartar de su bloque a los senadores Alfonso Coll Areco, Juan Curuchet, Hernán Albisu y Gabriel Pampin. Las razones por las que el espacio tomó esta decisión se debe a la falta de compromiso y trabajo durante la campaña de cara al 22 de octubre pasado”, sostiene el mensaje oficial elevado por los propios dirigentes del massismo.No solo acusan al cuarteto de carecer de compromiso, sino que subrayaron que “quedó en evidencia la falta de colaboración en la difusión de las propuestas del frente político y la ausencia de trabajo en la fiscalización de las diversas urnas bonaerenses”."En un equipo se trabaja cuando se gana o pierde una interna. Cuando se tiene un lugar expectante o simbólico. De otra forma, queda claro que priorizan el mezquino interés propio, en lugar del interés general de los ciudadanos", manifestó el presidente del bloque de 1País, Jorge D'Onofrio y quien encabezó la lista en la Tercera sección electoral.En ese sentido, redobló las críticas a los exiliados y sentenció: "en un equipo debemos esforzarnos en las buenas y en las malas, como lo hizo Sergio Massa. Recorriendo toda la provincia, sabiendo de sus escasas posibilidades de ser electo senador nacional, para darle ánimo hasta el último consejero escolar”.De esa manera, el pilarense D´Onofrio explicó: "Hemos decidido que ya no formaran parte de 1País. Y hacemos esto porque vamos a honrar al millón de bonaerenses que votaron a Massa. Las convicciones no se negocian, se defienden".Cabe destacar que los cuatros senadores, Pampin, Coll Areco, Curuchet y Albisu, que separaron del bloque acabarán su mandato el próximo diez de diciembre. Además, el marplatense Juan Curuchet, durante la campaña rumbo al 22 de octubre, amagó con pasar a Cambiemos e incluso algunos lo dieron por realizado.Desde el sector cuestionado, no obstante, rechazaron los argumentos de D´Onofrio, y remarcaron que tenían la decisión de retirarse del espacio desde antes de las Elecciones Generales. ¿Motivo? Desaveniencias con Massa en la estrategia electoral, sumado a que el tigrense los habría excluido de la campaña en sus propios distritos. Esa había sido la gota que revasó el vaso, le dijeron a La Tecla.info De cualquier manera, la ruptura quedó sellada.